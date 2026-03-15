Bóng đá trong nước

Philippines tung đội hình B so tài với Nhật Bản

SGGPO

Không nằm ngoài dự đoán, các cầu thủ Nhật Bản đã dễ dàng giành vé vào bán kết Asian Cup nữ 2026 qua chiến thắng Philippines với tỷ số cách biệt 7-0 vào trưa 15-3.

Philippines cất nhiều trụ cột trên ghế dự bị ở cuộc so tài với Nhật Bản. Ảnh: AFC

Điểm đáng chú ý ở trận này là Philippines không tung đội hình mạnh nhất. Họ như xác định khó cản bước Nhật Bản quá mạnh nên chủ động cất nhiều cầu thủ trụ cột trên ghế dự bị để chờ tranh vé đi World Cup với Uzbekistan. Trong đó, thủ môn vốn thường ngồi ghế dự bị là Meollo có trận đấu đáng nhớ ở giải châu Á khi được bắt chính thay Olibia McDaniel, cô đã 7 lần vào lưới nhặt bóng.

Dẫn dắt đội tuyển nữ Philippines ở giải này là chiến lược gia người Australia, ông Mark Torcaso và đã có những tính toán được cho là hợp lý khi với thực lực hiện tại, Philippines đủ sức để so tài cùng Uzbekistan ở trận tranh play-off.

Dù ép sân nhiều hơn nhưng đến phút 45, Nhật Bản mới có bàn thắng mở tỷ số từ tình huống lộn xộn trước khung thành đội Philippines. Sau 3-4 pha dứt điểm, Tanaka đã đánh đầu cận thành ghi bàn mở tỷ số. Các bàn thắng còn lại do công Toko Koga (2 bàn), Remina Chiba, Manaka Matsukubo, Momoko Tanikawa và Riko Ueki.

Với kết quả trên, hai cặp đấu bán kết đã đã được xác định, gồm: Trung Quốc - Australia (17 giờ ngày 17-3), Hàn Quốc - Nhật Bản (16 giờ ngày 18-3). Đó cũng là chủ nhân của 4 vé đầu tiên tham dự World Cup 2027 của khu vực châu Á.

Hai cặp tranh play-off gồm: Philippines - Uzbekistan (10 giờ ngày 19-3), Đài Bắc Trung Hoa – CHDCND Triều Tiên (16 giờ ngày 19-3). Hai đội thắng sẽ giành suất vớt tham dự World Cip 2027, hai đội thua chờ tranh play-off Liên lục địa.

QUỐC CƯỜNG

Từ khóa

Momoko Tanikawa Mark Torcaso Remina Chiba Riko Ueki World Cup 2027 Tanaka CHDCND Triều Tiên Uzbekistan Đài Bắc Trung Hoa Play-off

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn