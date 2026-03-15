Philippines tung đội hình B so tài với Nhật Bản

Không nằm ngoài dự đoán, các cầu thủ Nhật Bản đã dễ dàng giành vé vào bán kết Asian Cup nữ 2026 qua chiến thắng Philippines với tỷ số cách biệt 7-0 vào trưa 15-3.

Điểm đáng chú ý ở trận này là Philippines không tung đội hình mạnh nhất. Họ như xác định khó cản bước Nhật Bản quá mạnh nên chủ động cất nhiều cầu thủ trụ cột trên ghế dự bị để chờ tranh vé đi World Cup với Uzbekistan. Trong đó, thủ môn vốn thường ngồi ghế dự bị là Meollo có trận đấu đáng nhớ ở giải châu Á khi được bắt chính thay Olibia McDaniel, cô đã 7 lần vào lưới nhặt bóng.

Dẫn dắt đội tuyển nữ Philippines ở giải này là chiến lược gia người Australia, ông Mark Torcaso và đã có những tính toán được cho là hợp lý khi với thực lực hiện tại, Philippines đủ sức để so tài cùng Uzbekistan ở trận tranh play-off.

Dù ép sân nhiều hơn nhưng đến phút 45, Nhật Bản mới có bàn thắng mở tỷ số từ tình huống lộn xộn trước khung thành đội Philippines. Sau 3-4 pha dứt điểm, Tanaka đã đánh đầu cận thành ghi bàn mở tỷ số. Các bàn thắng còn lại do công Toko Koga (2 bàn), Remina Chiba, Manaka Matsukubo, Momoko Tanikawa và Riko Ueki.

Với kết quả trên, hai cặp đấu bán kết đã đã được xác định, gồm: Trung Quốc - Australia (17 giờ ngày 17-3), Hàn Quốc - Nhật Bản (16 giờ ngày 18-3). Đó cũng là chủ nhân của 4 vé đầu tiên tham dự World Cup 2027 của khu vực châu Á.

Hai cặp tranh play-off gồm: Philippines - Uzbekistan (10 giờ ngày 19-3), Đài Bắc Trung Hoa – CHDCND Triều Tiên (16 giờ ngày 19-3). Hai đội thắng sẽ giành suất vớt tham dự World Cip 2027, hai đội thua chờ tranh play-off Liên lục địa.

QUỐC CƯỜNG