Nam Định giành trận thắng thứ 3 liên tiếp

Đội bóng thành Nam trở lại khu vực nửa đầu của bảng xếp hạng V-League 2025-2026 sau khi giành trọn 3 điểm ở cuộc tiếp đón Thanh Hóa vào tối 13-3 trên sân Thiên Trường. Đây cũng là trận thắng thứ 3 liên tiếp của Nam Định kể từ khi ông Vũ Hồng Việt trở lại ghế HLV trưởng.

Niềm vui của Ababa sau bàn thắng mở tỷ số cho Nam Định. Ảnh: QUANG DƯƠNG

Ưu thế đá sân nhà cùng việc trội hơn về lực lượng, Nam Định đã sớm đẩy cao đội hình tấn công ngay từ đầu trận. Xuân Son, Caio, Percy Tau, Lâm Ti Phông, Văn Vĩ… đã liên tiếp tạo sóng gió bên phần sân Thanh Hóa. Xuân Son rồi Percy Tau nhiều phen uy hiếp cầu môn đội khách, nhưng những cú ra chân kém may mắn hoặc thủ môn Y Êli Niê xuất sắc cứu thua.

Ở bên kia sân, Ngọc Tân đã nỗ lực quán xuyến khu vực giữa sân đội Thanh Hóa trước áp lực ngày càng gia tăng. Sự lăn xả và tổ chức bọc lót kín kẽ, đội khách đã hạn chế nhiều tình huống tiếp cận sâu vào vòng 16m50 của các chân sút Nam Định.

Trước sự bế tắc của hàng công, HLV Vũ Hồng Việt thay một lúc 3 cầu thủ từ đầu hiệp 2 khi Tuấn Anh, Văn Vũ và Ababa vào sân thay cho Văn Đạt, Hoàng Anh và Percy Tau. Sức ép từ đội chủ nhà vẫn còn giảm. Mãi đến phút 78, Nam Định mới khơi thông thế bế tắc từ bàn thắng của Ababa sau đường kiến tạo của Xuân Son.

Hàng phòng ngự Thanh Hóa luôn vất vả trước sự năng động của Xuân Son.

Trận đấu càng sôi nổi hơn sau bàn thắng của Nam Định khi Thanh Hóa đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ. Tốc độ và sự càng lướt của Rimario đã nhiều phen khuấy đảo hàng phòng ngự Nam Định. Phút 87, Lucas phạm lỗi với cầu thủ Thanh Hóa. May cho đội chủ nhà là sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã xác định quả đá phạt trực tiếp cho Thanh Hóa thay vì quả phạt 11m như dự định trước đó. Đồng thời, Lucas nhận thẻ đỏ trực tiếp từ pha phạm lỗi này.

Thắng 1-0 chung cuộc, Nam Định đạt 21 điểm để vươn lên vị trí thứ 7 khá ấn tượng sau 3 trận thắng liên tiếp. Trong khi đó Thanh Hóa với 13 điểm tiếp tục đứng 12/14 đầy nguy hiểm.

QUỐC CƯỜNG