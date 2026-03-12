Hai trọng tài người Hàn Quốc sẽ điều hành trận cầu ‘đinh’ của vòng 16 V-League 2025-2026

Cuộc so tài giữa hai CLB Ninh Bình và Công an Hà Nội ở vòng 16 LPBank V-League mang ý nghĩa quan trọng ở cuộc đua tranh trong top đầu bảng xếp hạng. Công ty VPF đã quyết định mời trọng tài nước ngoài điều khiền cũng như có cả VAR như thường lệ.

Trọng tài Kim Woo-sung. Ảnh: VPF

Cụ thể, hai trọng tài Hàn Quốc bao gồm trọng tài Kim Woo-sung và trọng tài Choi Cheol-jun được công ty VPF mời làm nhiệm vụ ở cuộc đọ sức có ý nghĩa quan trọng này, diễn ra lúc 18 giờ ngày 14-3 trên sân Ninh Bình. Cuộc so tài này là cơ hội cho Ninh Bình đòi lại "món nợ" đã thua ở trận lượt đi, khiến họ mất ngôi đầu bảng cho đến nay.

Trọng tài Kim Woo-sung sinh năm 1987 là gương mặt quen thuộc với bóng đá Việt Nam. Ông từng điều hành nhiều trận đấu của các cấp đội tuyển Việt Nam, trong đó có trận bán kết AFF Cup 2024 giữa đội tuyển Việt Nam và Singapore.

Ninh Bình vắng Geovanne ở vòng 16 do thẻ phạt. Ảnh: VPF

Ngoài ra, trọng tài này cũng từng làm nhiệm vụ ở các giải đấu lớn của châu lục như vòng loại World Cup khu vực châu Á, AFC U23 Asian Cup hay AFC Champions League. Tại V-League, mùa giải 2024-2025 ông từng bắt chính trận đấu vòng 24 giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Hà Nội trên sân Hàng Đẫy. Kim Woo-sung là Trọng tài có trình độ AFC Elite - cấp bậc cao nhất của trọng tài FIFA tại châu Á,

Trong khi đó, trọng tài Choi Cheol-jun sinh năm 1994 sẽ có lần đầu tiên điều hành một trận đấu tại V-League. Trọng tài Choi Cheol-jun nằm trong danh sách các trọng tài điều hành tại K.League 1 – giải đấu cao nhất của Hàn Quốc.

QUỐC CƯỜNG