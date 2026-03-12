Vòng 16 V-League: Becamex TPHCM thua nữa thì nguy

Đội bóng đất Thủ đang trong giai đoạn thiếu ổn định về phong độ, nhất là các trận đấu trên sân nhà. Trận thua mới đây trước Viettel đã giữ chân đội bóng này ở khu vực cuối bảng, tình thế sẽ nguy hiểm hơn nếu lại trắng tay ở vòng 16 mà các đội theo sau là HA.GL hay Thanh Hóa có thể qua mặt bất kỳ lúc nào.

Trận lượt đi bất phân thắng bại giữa Becamex TPHCM và Hà Tĩnh. Ảnh: VPF

Việc thay vị trí HLV trưởng của ông Đặng Trần Chỉnh trước kỳ nghỉ Tết quả thật bất ngờ, bởi dưới bàn tay của nhà cầm quân này, Becamex TPHCM đã có chuỗi trận thành công, trong đó có các trận thắng Nam Định, Hải Phòng, hòa Ninh Bình.

Sang vòng 12, Becamex TPHCM bất ngờ điều chỉnh khi ông Chỉnh trở về vai trò quản lý và trao ghế HLV trưởng cho nhà cầm quân người Nhật Bản Ueno Nobuhiro, đội bóng này trở lại với sự bất ổn về phong độ. Trận thua 1-3 trước Viettel mới đây đã giữ chân Becamex TPHCM ở vị trí thứ 10 với 15 điểm. Họ chỉ còn hơn hai đội cuối bảng 4 điểm, trong đó Đà Nẵng đang thi đấu ít hơn 1 trận.

Với cục diện giằng co ở nhóm cuối bảng cùng sự thiếu ổn định như trên, Becamex TPHCM đối diện nguy cơ rơi xuống những thứ hạng nguy hiểm bất cứ lúc nào. Việc nhiều lượt thay HLV trưởng cũng phần nào làm cho lối chơi thiếu sự ổn định, điều đó rất nguy hiểm khi giải đang vào giai đoạn tăng tốc.

Becamex TPHCM liệu có giành trọn 3 điểm trước đối thủ cân sức như Hà Tĩnh ở vòng 16? Ảnh: VPF

Vòng 16, Becamex TPHCM sẽ tiếp đón Hà Tĩnh, đối thủ mà họ đã cầm hòa ở trận lượt đi. Thực lực của Hà Tĩnh cũng không quá mạnh, là đối thủ dễ chơi cho đội chủ nhà. Vấn đề là Becamex TPHCM có vượt qua được chính mình hay không? Nhất là HLV Nguyễn Công Mạnh (Hà Tĩnh) vốn từng dẫn dắt Becamex TPHCM ở mùa bóng trước, nên sẽ không xa lạ gì đội chủ sân Bình Dương. Trong tay ông Công Mạnh có những nhân tố quan trọng để có thể gồng gánh trục giữa sân là Lê Vicktor, Trọng Hoàng.

Ở vòng đấu trước, Hà Tĩnh đã giành trọn 3 điểm ngay trên sân Thanh Hóa. Trận thắng giúp họ kịp gượng dậy sau 4 trận liên tiếp từ hòa đến thua trước đó. Chuyến làm khách tại Thủ Dầu Một lần này liệu Hà Tĩnh sẽ có điểm? Một kết quả hòa cũng đủ làm đội khách hài lòng.

Trận đấu giữa Becamex TPHCM và Hà Tĩnh diễn ra lúc 18 giờ, ngày 14-3.

Dự đoán: 1-1

LÊ ANH