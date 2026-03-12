Lịch thi đấu vòng 12 giải hạng Nhất 2025-2026

Tâm điểm của các trận đấu vòng 12 giải hạng Nhất dồn vào top đầu với những trận so tài trực tiếp của nhóm 4 đội đang dẫn đầu bảng.

Đáng chú ý nhất là trận đấu trên sân Nha Trang, đội chủ nhà Khánh Hòa (20 điểm) tiếp Đồng Nai (25 điểm). Sẽ là cơ hội cho Khánh Hòa níu chân Đồng Nai khi mà đội bóng miền Đông Nam bộ đang tiến nhanh và sẽ đến gần hơn với V-League mùa tới nếu giành trọn 3 điểm ở trận này.

Trận Bắc Ninh (22 điểm) tiếp TPHCM (18 điểm) cũng được trông chờ khi cơ hội cân bằng điểm số với đội đầu bảng Đồng Nai đang rất gần với Bắc Ninh.

Trong khi đó hai đội cuối bảng khó hy vọng giành điểm ở vòng này khi Thanh niên TPHCM tiếp ĐH Văn Hiến, còn Đồng Tháp sẽ đến sân Quy Nhơn gặp đội chủ nhà Quy Nhơn United.

LÊ ANH