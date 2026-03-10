U20 nữ Việt Nam thua trận đầu tiên tại Trung Quốc

Ngày 10-3, đội tuyển U20 nữ Việt Nam đã thi đấu trận giao hữu đầu tiên trong quá trình tập huấn tại Trung Quốc. Các cô gái trẻ Việt Nam đã gặp CLB nữ Bắc Kinh và thua với tỷ số 0-1.

Đội hình xuất phát của U20 nữ Việt Nam trong trận gặp CLB nữ Bắc Kinh.

CLB nữ Bắc Kinh có thể hình và thể lực tốt trở thành “quân xanh” chất lượng cho U20 nữ Việt Nam cọ xát, tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế. HLV Okiyama Masahiko đã xây dựng lối chơi chặt chẽ và nỗ lực triển khai các phương án tấn công. Trong hiệp 1, đội bạn đã tận dụng tốt một cơ hội để ghi bàn mở tỷ số, qua đó vươn lên dẫn trước 1-0.

Sang hiệp 2, U20 nữ Việt Nam đẩy cao đội hình, tích cực tìm kiếm bàn gỡ. Dù tạo ra một số tình huống đáng chú ý, các học trò của HLV Okiyama Masahiko vẫn chưa thể xuyên thủng hàng phòng ngự của CLB nữ Bắc Kinh. Trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về đại diện chủ nhà.

HLV Okiyama Masahiko hài lòng về những thể hiện của các học trò ở trận giao hữu này, ông cho biết: “Ở giai đoạn đầu trận, đội bị thủng lưới nhưng sau đó nhanh chóng làm quen với nhịp độ trận đấu và có sự tiến bộ rõ rệt ngay trong quá trình thi đấu. Các tình huống phản công đã được triển khai, có một vài cơ hội khá rõ ràng nhưng chưa tận dụng được thành bàn thắng. Nhìn chung, đội đã thể hiện tinh thần thi đấu tốt và thực hiện khá tốt ý đồ chiến thuật. Toàn đội đang thực hiện đúng lối chơi mà ban huấn luyện đề ra”.

Theo kế hoạch, đội tuyển U20 nữ Việt Nam sẽ tiếp tục có thêm hai trận đấu giao hữu. Cụ thể, ngày 12-3 đội sẽ gặp một CLB nữ của Hàn Quốc và ngày 14-3 sẽ thi đấu với một CLB nữ của Trung Quốc.

Sau đợt tập huấn này, đội sẽ di chuyển vào TPHCM tiếp tục giai đoạn chuẩn bị cho VCK U20 nữ châu Á 2026. Đội sẽ có thêm 2 trận giao hữu quốc tế gặp đội U20 nữ Uzbekistan vào các ngày 24 và 27-3. Sau đó HLV Okiyama Masahiko sẽ chốt danh sách để ngày 29-3 đội lên đường sang Bangkok (Thái Lan) tham dự VCK U20 nữ châu Á 2026.

Tại VCK U20 nữ châu Á 2026, U20 nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng với U20 nữ Trung Quốc, chủ nhà Thái Lan và Bangladesh. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Okiyama Masahiko sẽ lần lượt gặp U20 nữ Trung Quốc vào ngày 1-4, Thái Lan vào ngày 4-4 và Bangladesh vào ngày 7-4.

ĐOÀN NHẬT