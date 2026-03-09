Bangladesh đưa đội hình mạnh nhất so tài cùng đội tuyển Việt Nam

LĐBĐ Bangladesh đã gởi danh sách đội tuyển quốc gia nước này chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 26-3. Thành phần có 38 cầu thủ, trong đó có nhiều gương mặt gốc nước ngoài.

Đội tuyển Bangladesh sẽ gặp đội tuyển Singapore ở vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31-3.

Trận giao hữu với Bangladesh diễn ra chưa đầy một tuần trước khi đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia tại vòng loại cuối Asian Cup 2027. Để chuẩn bị cho chuyến làm khách tại Hà Nội, đội tuyển Bangladesh mang sang đội hình được xem là mạnh nhất hiện nay, trong đó có tới 7 cầu thủ gốc Bangladesh trưởng thành tại các nền bóng đá phát triển như Anh, Phần Lan, Mỹ, Canada hay Đan Mạch.

HLV trưởng Javier Penato – người từng làm việc tại Học viện Barcelona ở Mỹ và dẫn dắt đội U19 Deportivo trước khi đảm nhiệm cương vị HLV trưởng đội tuyển Bangladesh – đặc biệt đặt niềm tin vào Hamza Choudhury. Tiền vệ 28 tuổi này mới ghi 4 bàn thắng chỉ sau 7 lần ra sân trong màu áo đội tuyển Bangladesh, nhanh chóng trở thành nhân tố nổi bật trong đội hình.

Hamza Choudhury gia nhập Leicester City từ năm 7 tuổi và trưởng thành trong hệ thống đào tạo của CLB này. Anh từng có 7 lần khoác áo đội U21 Anh và thi đấu tại Premier League. Trong sự nghiệp, Choudhury cùng Leicester City giành FA Cup mùa giải 2020-2021, Siêu cúp Anh năm 2021 và vô địch hạng Nhất mùa 2023-2024. Tài năng của tiền vệ này từng có thời điểm lọt vào tầm theo dõi của Barcelona.

Tiền vệ Hamza Choudhury

Bên cạnh Choudhury, Bangladesh còn có thêm 6 cầu thủ gốc nước ngoài đáng chú ý khác. Trung vệ Tariq Zaki trưởng thành trong môi trường bóng đá Phần Lan và từng khoác áo các đội tuyển trẻ U16, U17, U18 và U19 của quốc gia này trong giai đoạn 2016–2018. Tiền vệ Cuba Mitchell từng thi đấu ở các đội trẻ trước khi ký hợp đồng chuyên nghiệp với Sunderland (Anh). Trong khi đó, tiền vệ Shamit Shome từng có 2 lần ra sân cho đội tuyển Canada trước khi bày tỏ mong muốn cống hiến cho Bangladesh – quê hương của cả bố lẫn mẹ. Ngoài ra, đội hình Bangladesh còn có các cầu thủ Zayyan Ahmed (sinh ra tại Mỹ), Kirmanee Shah (Canada) và Jamal Bhuyan (Đan Mạch).

Trận đấu này được xem là cơ hội cho hai đội rà soát đội hình trước vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra sau đó ít ngày. Ở lượt đấu cuối cùng diễn ra ngày 31-3, Bangladesh sẽ làm khách trên sân của Singapore – đối thủ đã đánh bại họ với tỷ số 2-1 ở lượt đi cách đây 9 tháng.

ĐOÀN NHẬT