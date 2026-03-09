Bảng xếp hạng vòng 15 V-League 2025-2026

Bóng đá trong nước

Viettel hâm nóng cuộc đua vô địch khi giành trọn 3 điểm từ chiến thắng trên sân Bình Dương, cùng thời điểm CLB CAHN bị Hà Nội đánh bại ở cuộc so tài trên sân Hàng Đẫy.

Sau vòng 15, thứ hạng trong top 5 dù không xáo trộn nhưng khoảng cách về điểm số có nhiều biến động. CAHN trắng tay trong cuộc tiếp đón Hà Nội FC, dù vẫn giữ ngôi đầu bảng nhưng đã bị Viettel thu hẹp với khoảng cách chỉ còn 4 điểm.

Ninh Bình dù vẫn đứng thứ ba nhưng họ chỉ còn hơn Hà Nội FC 4 điểm sau khi chỉ giành được 1 trận hòa trước Đà Nẵng. Cục diện trên làm cho cuộc tranh đua trong top 5 tiếp tục diễn ra gay cấn khi Công an TPHCM cũng còn hy vọng tranh huy chương.

Ở cuối bảng, hai đội PVF và Đà Nẵng có cùng 11 điểm, Đà Nẵng tạm xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại. Thanh Hóa 13 điểm, HA.GL 14 điểm vẫn chưa hết lo ở khả năng rơi xuống cuối bảng.

