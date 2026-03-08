Thắng đội tuyển nữ Iran, Philippines tạo sức ép lên Việt Nam và Uzbekistan

Bảng A Vòng chung kết Asian Cup 2026 đã kết thúc với lượt trận cuối cùng vào chiều 8-3. Đội chủ nhà Australia bất phân thắng bại cùng Hàn Quốc với tỷ số 3-3, trong khi đó Philippines khẳng định sức mạnh trước Iran qua chiến thắng 2-0, đồng thời gây sức ép lên các đối thủ trong cuộc đua vào Tứ kết dành cho 2/3 đội thứ thứ ba có thành tích tốt.

Philippines đứng thứ ba bảng A sau khi giành trọn 3 điểm trước Iran. Ảnh: AFC

Iran cũng còn hy vọng trong cuộc đua tranh hạng ba bảng A nên họ nhập cuộc đầy quyết tâm, tạo nên thế trận cân sức trong khoảng 30 phút đầu của hiệp 1. Ở thế trận đôi công đó, Iran thậm chí còn tạo được một số tình huống nguy hiểm bên phần sân Philippines trước khi bị dẫn bàn vào phút 29 từ pha lập công của Sara Eggesvik.

Các cầu thủ Philippines tiếp tục gia tăng áp lực như quyết ghi thêm bàn để giảm hiệu số không có lợi là 0/4 trước trận đấu này. Dốc nhiều sức ở hiệp đầu tiên, Iran dần xuống sức ở hiệp đấu còn lại và thường thất thế ở những tình huống tranh chấp tay đôi. Phút 82, Philippines ghi bàn nhân đôi cách biệt do công Chandler McDaniel.

Thắng 2-0 chung cuộc, Philippines đứng thứ ba của bảng A và hiệu số được kéo xuống còn -2. Kết quả trên giúp Philippines tạm xếp thứ hai ở bảng xếp hạng dành cho các đội hạng ba có thành tích xuất sắc nhất. Tuyển nữ Việt Nam đang dẫn đầu bảng xếp hạng này khi có 3 điểm và hiệu số 0. Xếp cuối trên bảng xếp hạng các đội thứ ba là Uzbekistan với 0 điểm và hiệu số -6.

Trong khi đó ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Hàn Quốc bất phân thắng bại sau cuộc rượt đuổi bàn thắng với đội chủ nhà với kết quả hòa 3-3. Với kết quả trên, hai đội có cùng 7 điểm nhưng Hàn Quốc xếp đầu bảng A, nhờ hơn Australia chỉ số phụ.

