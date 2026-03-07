HLV Mai Đức Chung: “Nhiều cầu thủ sớm xuống sức vì thời tiết nắng nóng”

Đội tuyển nữ Việt Nam đã không thể sớm giành vé vào Tứ kết khi để thua Đài Bắc Trung Hoa 0-1 vào trưa 7-3. Có nhận xét cho rằng trận thua nằm trong tính toán của đội tuyển Việt Nam. HLV Mai Đức Chung đã chia sẻ tại buổi họp báo sau trận đấu…

Minh Chuyên có cơ hội ra sân thể hiện mình trong cuộc so tài với đội Đài Bắc Trung Hoa. Ảnh: VFF

“Rõ ràng trận đấu hôm nay đội tuyển Việt Nam thể hiện chưa tốt. Đội bạn cũng xuống sức nhiều ở hiệp hai, nhưng chúng tôi không tận dụng tốt các cơ hội. Tôi xin chúc mừng đội tuyển bóng đá nữ Đài Bắc Trung Hoa đã giành chiến thắng. Chúng tôi chỉ sơ xuất một chút thôi, mất tập trung là bị thua”, ông Chung phát biểu mở đầu buổi họp báo.

Các cầu thủ Việt Nam rõ ràng là tiếp cận trận đấu không được tốt như ở trận ra quân gặp Ấn Độ, nhà cầm quân kỳ cựu của đội tuyển nữ Việt Nam nhận định:“Thứ nhất, thời tiết nắng nóng ảnh hưởng lớn đến thể lực các cầu thủ. Thứ hai, chúng tôi mất bình tĩnh, một số thời điểm không giữ được sự tập trung, dẫn đến khả năng phối hợp không tốt, bóng chuyền chưa chính xác. Đây là những yếu tố khiến chúng tôi gặp khó khăn trong trận đấu”.

Theo ông Chung, thời tiết nắng nóng cũng là trở ngại lớn cho các học trò của ông ở trận này qua đánh giá: “Trong hiệp hai, đội tuyển đã chơi tốt hơn, tạo ra nhiều cơ hội hơn. Tuy nhiên, do điểm rơi bóng chưa chính xác và sự phối hợp chưa ăn ý, các pha tấn công chưa đạt hiệu quả cao. Ngoài ra, các cầu thủ như Thanh Nhã, Vạn Sự, Dương Thị Vân cũng bị ảnh hưởng bởi thời tiết nắng nóng, thể lực giảm sút, dẫn đến tình trạng xuống sức rõ rệt”.

Về khả năng đi tiếp, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết: “Hiện tại, rất khó để tính toán chính xác vì còn nhiều yếu tố chưa rõ ràng. Chúng tôi sẽ cố gắng từng trận một, như đã nói từ đầu giải. Không thể trông chờ các yếu tố bên ngoài, mà phải nỗ lực chính mình”. Trận cuối vòng bảng vào ngày 10-3, đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận quyết định gặp Nhật Bản, ứng viên cho ngôi vô địch giải lần này.

ĐOÀN NHẬT