Khai mạc VCK Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam 2026

Chiều 7-3, vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam lần IV – 2026 Cúp THACO chính thức khai mạc tại sân vận động Trường Đại học Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) với các trận đấu đầu tiên của bảng A.

Trận đấu khai mạc giữa chủ nhà Trường ĐH Nha Trang và đội Trường CĐ FPT Polytechnic, chiều 7-3. Ảnh: HIẾU GIANG

Mùa giải năm nay, Trường Đại học Nha Trang đăng cai tổ chức, đánh dấu lần đầu vòng chung kết (VCK) diễn ra ngoài TPHCM. VCK giải đấu diễn ra từ ngày 7-3 đến 22-3-2026 với sự tham dự của 12 đội đến từ các trường đại học, cao đẳng trên cả nước.

Kết quả bốc thăm chia bảng VCK: Bảng A: Trường Đại học Nha Trang (chủ nhà), Trường Cao đẳng FPT Polytechnic, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Công nghiệp TPHCM Bảng B: Trường Đại học Thủy lợi, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, Trường Đại học Sư phạm TPHCM, Trường Đại học Đồng Tháp Bảng C: Trường Đại học Văn hóa – Thể thao – Du lịch Thanh Hóa, Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng, Trường Đại học Quy Nhơn, Trường Đại học Công nghệ TPHCM

Theo thể thức thi đấu, 12 đội được chia thành 3 bảng, mỗi bảng 4 đội thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm, xếp hạng. Ba đội đứng đầu bảng, ba đội nhì bảng và hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ vào tứ kết. Từ vòng tứ kết, các đội thi đấu theo thể thức loại trực tiếp; nếu hòa sau 80 phút thi đấu chính thức sẽ phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu 11m.

Ông Park Hang-seo, nguyên HLV trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam cùng các đại biểu tặng cờ và hoa cho các đội bóng và trọng tài. Ảnh: HIẾU GIANG

Hàng ngàn cổ động viên là những sinh viên của các trường tham dự giải đến theo dõi lễ khai mạc. Ảnh: HIẾU GIANG

Tổng giá trị giải thưởng của giải đấu là 800 triệu đồng. Trong đó, đội vô địch nhận 300 triệu đồng; đội á quân 150 triệu đồng; hai đội đồng hạng ba nhận 70 triệu đồng mỗi đội.

Điểm nhấn tại lễ khai mạc là sự xuất hiện của ông Park Hang-seo, nguyên HLV trưởng đội tuyển Việt Nam.

Ngay sau vòng chung kết, tại Trường Đại học Nha Trang sẽ diễn ra Giải Thanh niên sinh viên quốc tế lần 2 – Cúp THACO với sự tham dự của 4 đội bóng sinh viên đến từ các quốc gia Đông Nam Á cùng 2 đội sinh viên Việt Nam gồm đội chủ nhà và đương kim vô địch.

HIẾU GIANG