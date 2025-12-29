Khởi động ngày hội của bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam 2026

Ngày 29-12, Lễ công bố và bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng loại Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV – 2026 Cúp THACO đã được diễn ra. Giải đấu có sự tham dự của hơn 1.000 vận động viên đến từ 60 trường đại học, cao đẳng trên cả nước.

Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn - Trưởng ban Tổ chức giải (thứ hai từ trái qua), Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Vũ (giữa) và Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú (thứ hai từ phải qua) cùng đại diện các đơn vị tài trợ.

Đây là giải đấu thường niên do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam giao cho Báo Thanh Niên tổ chức, diễn ra trong giai đoạn từ Ngày truyền thống học sinh – sinh viên Việt Nam (9-1) đến chào mừng Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3) và Ngày Thể thao Việt Nam (27-3). Giải đấu đã chính thức được đưa và hệ thống thi đấu quốc gia thường niên của VFF, khẳng định vị thế trong đời sống thể thao sinh viên.

Vòng chung kết mùa giải năm nay sẽ diễn ra tại trường Đại học Nha Trang thay vì trường Đại học Tôn Đức Thắng (TPHCM) như những năm trước. Vì thế, trường Đại học Nha Trang được vào thẳng vòng chung kết với vai trò chủ nhà. 59 đội còn lại sẽ tranh tài tại vòng loại, diễn ra từ ngày 9 đến 27-1-2026, các đội được chia thành 4 khu vực để chọn ra 11 suất vào vòng chung kết.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng ban tổ chức TNSV THACO cup 2026 phát biểu ẢNH: ĐỘC LẬP

Khu vực phía Bắc (bảng A) có sự tham dự của 12 đội, thi đấu từ ngày 12 đến 20-1-2026 trên sân trường Đại học Thủy Lợi (Hà Nội). Các đội được chia thành 3 nhóm, thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 3 đội nhất mỗi nhóm vào vòng chung kết. Khu vực Duyên hải miền Trung (bảng B) gồm 4 đội, thi đấu vòng tròn một lượt từ ngày 18 đến 22-1-2026 tại sân vận động Quân khu 5 (Đà Nẵng). Đội đứng đầu bảng sẽ giành quyền vào vòng chung kết.

Khu vực TPHCM (bảng C) là nơi có số lượng đội đông nhất với 35 đội tham dự. Các đội sẽ thi đấu từ ngày 9 đến 27-1-2026 tại sân trường Đại học Tôn Đức Thắng và sân Tao Đàn. 35 đội được chia thành 9 nhóm, chọn 9 đội nhất bảng, cùng 2 đội nhì có thành tích tốt nhất và đội nhì khu vực Tây Nam bộ tranh vé play-off để chọn 6 suất vào vòng chung kết.

Cuối cùng là khu vực Tây Nam bộ (bảng D) có 8 đội, thi đấu từ ngày 15 đến 22-1-2026 tại sân Trường Đại học Đồng Tháp. Hai đội nhất bảng sẽ đá chung kết khu vực, đội thắng giành vé trực tiếp, đội thua sẽ đá play-off với đại diện khu vực TPHCM. Đội vô địch mùa giải năm nay được thưởng 300 triệu đồng, hạng nhì là 150 triệu đồng và hai đội đồng hạng ba là 70 triệu đồng/đội. Cùng với đó là giải phong cách với số tiền thưởng 40 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi họp báo, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng ban Tổ chức giải, chia sẻ: "Bóng đá Việt Nam vừa có một năm 2025 rực rỡ, vươn lên thành thế lực dẫn đầu khu vực Đông Nam Á với chiến thắng ở mọi cấp độ đội tuyển. Đặc biệt, sự thành công vượt bậc của các tuyến trẻ từ U17 đến U22 cả nam lẫn nữ cho thấy tầm nhìn của lãnh đạo ngành TDTT - nhất là vai trò của LĐBĐ Việt Nam (VFF)”.

Đại diện LĐBĐ TPHCM và giới truyền thông trong phần bốc thăm xếp lịch thi đấu

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cho hay, ngay sau khi kết thúc giải trong nước, Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục tổ chức giải bóng đá sinh viên quốc tế lần 2, cũng diễn ra tại sân vận động Trường ĐH Nha Trang.

"Chúng tôi mong rằng, sự kiện quốc tế này sẽ là động lực để các đội bóng sinh viên Việt Nam thi đấu với quyết tâm cao hơn ở mùa giải lần 4, trên tinh thần tuân thủ nghiêm túc Điều lệ giải và tiếp tục phát huy phong cách "chơi đẹp, thắng đẹp, cổ vũ đẹp", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh.

QUỐC CƯỜNG