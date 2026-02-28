Nam Định – Ninh Bình (18g, ngày 1-3): Không thắng thì nguy

Cả khách lẫn chủ đều đang trong giai đoạn sa sút đáng ngạc nhiên. Nếu như đương kim vô địch Nam Định đang trải qua 10 trận từ hòa đến thua thì Ninh Bình cũng kết thúc "hiện tượng" sau hai trận thua liên tiếp vừa qua.

Nam Định đang sa sút và phải 3 lần thay HLV trưởng ở giai đoạn 1.

Thua CAHN và HA.GL đã làm cho tân binh Ninh Bình đánh mất ngôi đầu bảng. Nhất là tinh thần bị dao động từ sau trận thua HA.GL như một lời cảnh báo lối chơi đã bị bắt bài. Đó cũng là bài toán mà HLV Gerard cần sớm tìm lời giải bởi nếu lại sẩy chân trong cuộc so tài với Nam Định ở vòng 14, ghế HLV trưởng của ông sẽ bị lung lay bởi lãnh đạo đội bóng này rất kỳ vọng đội nhà đạt thành tích cao trong mùa đầu thăng hạng V-League.

Ninh Bình dù đá sân khách nhưng rõ ràng gặp áp lực không nhỏ là phải giành chiến thắng vừa tránh khả năng bị đội đầu bảng CAHN nới rộng khoảng cách tránh áp lực từ nhóm đội theo sau như Viettel, Hà Nội FC. Dàn tuyển thủ của Ninh Bình với Văn Lâm, Hoàng Đức, Thanh Thịnh, Đức Chiến… hay những ngoại binh chất lượng đủ để “xanh chín” với dàn sao của đội chủ nhà.

Ninh Bình sẽ trở lại mạch trận chiến thắng để tiếp tục bám sát CAHN?

Ở bên kia sân, Nam Định đang trong giai đoạn khủng hoảng. Mùa giải chỉ mới đi được nửa chặng đường nhưng đội bóng thành Nam đã 3 lần thay HLV trưởng. Một phần đến từ áp lực nơi người hâm mộ đã làm cho lãnh đạo đội bóng này thiếu sự kiên nhẫn và đã phải tái bổ nhiệm HLV Hồng Việt. Trận thắng gần nhất của Nam Định là vượt qua PVF ở vòng 3, và đến nay đang vào chuỗi 6 trận hòa, 4 trận thua cùng hy vọng bảo vệ ngôi vô địch như không còn khi đang thua CAHN đến 20 điểm.

Cả khách lẫn chủ đều hướng đến mục tiêu giành chiến thắng để “giải hạn”. Sức mạnh của hàng công hai đội hứa hẹn sẽ có trận đấu vất vả dành cho hai thủ môn Văn Lâm và Nguyên Mạnh. Đôi bên đều đối diện áp lực ở cuộc so tài này và sức ép từ nhóm cuối bảng hẳn đang làm các cầu thủ Nam Định “cóng” chân. Liệu Ninh Bình có giữ được sự kiên nhẫn, chờ cơ hội “ra đòn” khi họ có những tay săn bàn lợi hại?

Dự đoán: 2-2

LÊ ANH