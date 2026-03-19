Cầu thủ Việt kiều Croatia thích thú khi được lên tập cùng U23 Việt Nam

Chiều 19-3, trong buổi tập tiếp theo của U23 Việt Nam tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) nhằm chuẩn bị cho chuyến tập huấn ở Trung Quốc, tiền đạo Việt kiều Antonio Moric nhận được sự quan tâm đặc biệt khi có lần đầu tiên tiếp xúc với truyền thông nước nhà.

Tiền đạo Việt kiều Antonio Moric (bên phải) được đôn từ đội U19 lên U23 Việt Nam tập luyện. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Antonio Moric đầy cởi mở, trả lời được bằng tiếng Việt một số câu hỏi làm phía đối diện trở nên thích thú. Chân sút sinh năm 2008 mở đầu cuộc trò chuyện: “Tôi cảm thấy rất tự hào và vui khi được khoác áo các đội tuyển trẻ Việt Nam, đồng thời có cơ hội tập luyện cùng U23. Đây là trải nghiệm rất ý nghĩa với tôi. Bản thân đã theo dõi U23 Việt Nam thi đấu tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, ấn tượng với pha cản phá luân lưu của thủ môn Cao Văn Bình trong trận gặp U23 Hàn Quốc”.

Moric tiết lộ thần tượng của bản thân tại U23 Việt Nam là đàn anh Nguyễn Đình Bắc, đồng thời nhận xét phong cách chơi bóng của hai người có nhiều điểm tương đồng. Anh khẳng định luôn nỗ lực để đáp ứng yêu cầu từ ban huấn luyện trong thời gian tập trung ngắn hạn khoảng một tuần.

Ban đầu, Moric có tên trong danh sách U19 Việt Nam. Sau đó, ban huấn luyện U23 Việt Nam đưa anh lên tập luyện cùng các đàn anh trong một tuần, để có cơ hội kiểm tra toàn diện hơn. Dù hòa nhập nhanh về chuyên môn, Moric thừa nhận gặp khó khăn trong giao tiếp do rào cản ngôn ngữ.

“Khi khó diễn đạt, tôi sử dụng tiếng Anh vì dễ hơn. Việc nhờ đồng đội hỗ trợ đôi khi vẫn còn hạn chế. Dù khối lượng tập luyện ở U23 Việt Nam và tại CLB chủ quản Trnje là như nhau, nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi khó khăn. Có lẽ do tôi vừa từ Croatia về nên chưa quen với sự khác biệt về thời tiết”, anh chia sẻ.

U23 Việt Nam đang trong giai đoạn tăng cường thể lực với chuyên gia Cedric Roger

Moric đang thi đấu cho NK Trnje tại Giải hạng Ba Croatia. So sánh môi trường bóng đá Croatia và Việt Nam, cầu thủ 17 tuổi cho rằng sự khác biệt không quá lớn, dù anh ở châu Âu cũng thường thi đấu cùng những cầu thủ lớn tuổi hơn.

Phong độ của Moric tại Croatia khá ấn tượng khi ghi 11 bàn sau 16 trận mùa này. Đáng chú ý, trong chiến thắng 8-0 trước Mladost Petrinja hồi đầu tháng 3, anh có đến 5 pha lập công chỉ sau 55 phút thi đấu. Ngoài ra, Moric không giấu được sự ngưỡng mộ với siêu sao đồng hương Luka Modric. Anh đánh giá tiền vệ này là hình mẫu về thủ lĩnh và sự bền bỉ, đồng thời kỳ vọng được thấy Modric tiếp tục tỏa sáng cùng tuyển Croatia tại World Cup sắp tới.

Về phía U23 Việt Nam, toàn đội đang trong giai đoạn tăng cường thể lực dưới sự hướng dẫn của chuyên gia Cedric Roger. Lực lượng hiện tại có một số gương mặt từng dự U23 châu Á như Cao Văn Bình, Phạm Đình Hải và Lê Văn Thuận, trong khi Nguyễn Lê Phát vắng mặt vì chấn thương.

Theo kế hoạch, thầy trò HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh sẽ tiếp tục tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam trước khi lên đường sang Tây An (Trung Quốc) vào ngày 23-3 để tham dự Giải giao hữu quốc tế CFA 2026, bước chạy đà quan trọng cho các mục tiêu trong năm nay.

HỮU THÀNH