Nguồn lực Việt kiều tại các đội tuyển trẻ Việt Nam

Trong danh sách U23 Việt Nam cho đợt tập trung FIFA Days tháng 3 có hai tiền vệ Việt kiều đang thi đấu tại V-League là Trần Thành Trung (Ninh Bình) và Nguyễn Vadim (Đà Nẵng). Trong thời gian tới, nguồn lực này nhiều khả năng được HLV Kim Sang-sik mở rộng, khi những tài năng trẻ như Khoa Ngo (Công an TPHCM) hay Williams Lee (được Viettel FC cho Công an TPHCM mượn) hoàn tất thủ tục nhập tịch, qua đó đủ điều kiện pháp lý để ra sân thi đấu cho U23 Việt Nam.

Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung đã được gọi lên U23 Việt Nam từ tháng 8-2025. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Ở cấp độ thấp hơn, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng trao cơ hội cho tiền vệ Antonio Moric hiện sinh sống ở Croatia cùng thủ môn Nguyễn Bá Nhật Ka, người sở hữu chiều cao 1m91 và đang theo đuổi con đường bóng đá sinh viên tại Nhật Bản, trở về nước để khoác áo U19 Việt Nam.

Điều đó cho thấy ngay từ cấp độ trẻ, VFF cùng đội ngũ ban huấn luyện các đội tuyển quốc gia đã sẵn sàng mở rộng phạm vi tìm kiếm trong quá trình “đãi cát tìm vàng”. Như trường hợp của Thành Trung và Nguyễn Vadim đã tập luyện tại U23 Việt Nam từ năm ngoái, còn Nhật Ka từng hội quân cùng U19 Việt Nam vào năm 2024. Nên cả ba được xem như gương mặt quen thuộc với đội bóng của mình hiện tại, có kinh nghiệm để có thể trụ lại ở danh sách cuối cùng.

Thực tế, luôn tồn tại một nguồn lực Việt kiều đông đảo mong muốn trở về cội nguồn để đóng góp cho sự phát triển của bóng đá nước nhà. Người hâm mộ còn nói vui rằng, đội bóng nào sở hữu những cầu thủ có yếu tố nước ngoài chẳng khác nào có thêm “ngoại binh”, từ đó gia tăng cơ hội giành chiến thắng.

Các cầu thủ Việt kiều, nếu không vượt trội về thể hình hay thể lực, thì ít nhất cũng được đào tạo từ nhỏ trong môi trường bóng đá phát triển của thế giới. Nhờ vậy, họ thường sở hữu tư duy chiến thuật hiện đại, kỹ năng xử lý tình huống khác biệt, đồng thời hình thành thói quen sinh hoạt và tập luyện chuyên nghiệp theo chuẩn quốc tế. Luồng gió này có thể tạo nên sự cạnh tranh lành mạnh và công bằng với các cầu thủ được đào tạo trong nước. Từ đó, hai bên có cơ hội học hỏi lẫn nhau, tiếp nhận những kiến thức và kinh nghiệm mới.

Cầu thủ Việt kiều Khoa Ngo sau khi hoàn tất thủ tục nhập tịch sẽ khoác áo U23 Việt Nam. ẢNH: VPF

Những tấm gương thành công như Đặng Văn Lâm, Nguyễn Filip hay Lê Viktor đã trở thành nguồn cảm hứng và động lực cho thế hệ cầu thủ Việt kiều tiếp theo mạnh dạn trở về quê cha đất tổ để tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, để đạt được thành công như đàn anh đi trước là cả một hành trình dài lắm gian truân, đòi hỏi sự kiên định với con đường mình chọn. Như thủ môn Đặng Văn Lâm từng phải sang Lào thi đấu chỉ để duy trì cơ hội được chơi bóng và nuôi hy vọng khoác áo các đội tuyển Việt Nam.

Không chỉ vấn đề chuyên môn, những khác biệt về văn hóa, lối sống, sinh hoạt, ăn uống và nhiều yếu tố hậu trường khác cũng trở thành rào cản trong quá trình hòa nhập của các cầu thủ Việt kiều. Vì vậy, không ít người đã đánh mất cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia và dần rơi vào quên lãng khi những gương mặt mới xuất hiện.

Bên cạnh đó, việc tận dụng nguồn lực Việt kiều cũng cần được thực hiện một cách hài hòa với công tác đào tạo trẻ trong nước. Bởi mục tiêu vẫn phải tạo ra môi trường cạnh tranh minh bạch, công bằng và văn minh giữa các cầu thủ, qua đó đảm bảo dòng chảy nhân sự cho bóng đá Việt Nam luôn ổn định và chất lượng, thay vì để xảy ra những khoảng trống lớn giữa các thế hệ như đội tuyển nữ Việt Nam ít nhiều đang gặp phải.

HỮU THÀNH