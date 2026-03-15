Niềm hạnh phúc đi bầu cử của các cầu thủ nhập tịch, Việt kiều đang thi đấu tại V-League

Cùng với hàng triệu cử tri cả nước, ngày 15-3 là ngày thật đặc biệt với các cầu thủ bóng đá vừa hoàn tất thủ tục nhập tịch, họ hạnh phúc khi ra sân với tư cách cầu thủ Việt Nam. Có người được gọi tập trung đội tuyển Việt Nam, U23 Việt Nam. Điều ấn tượng hơn với họ khi ngày 15-3, tất cả lần đầu được đi bầu cử Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong ngày hội toàn dân đi bầu cử vào ngày 15-3, những cầu thủ đã nhập tịch thành công dân Việt Nam như Đỗ Hoàng Hên (Hà Nội FC), Nguyễn Xuân Son (Nam Định), Đỗ Phi Long (SHB Đà Nẵng), Hoàng Vũ Samson (PVF), Trần Trung Hiếu (Becamex TPHCM) đã hạnh phúc khi lần đầu cầm trên tay lá phiếu bầu.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son chia sẻ: "Tôi cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi lần đầu tiên đi bầu cử với tư cách là công dân Việt Nam. Đây là điều vô cùng đặc biệt và ý nghĩa đối với Son và gia đình của mình".

Cùng với đó là nhiều cầu thủ Việt kiều đã có quốc tịch Việt Nam cũng lần đầu cảm nhận niềm hạnh phúc ấy, đó là Nguyễn Filip (CAHN), Cao Pendant Quang Vinh (CAHN), Lê Giang Patrik (Công an TPHCM), Lê Viktor (Nga), Trần Thành Trung (Ninh Bình), Nguyễn Vadim (Đà Nẵng)...

Theo kế hoạch của Hội đồng Bầu cử quốc gia, kết quả bầu cử dự kiến được công bố vào ngày 24-3 sau khi hoàn tất việc tổng hợp và xác nhận kết quả kiểm phiếu.

QUỐC CƯỜNG