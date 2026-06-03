U19 Việt Nam sẵn sàng cho trận đấu với U19 Myanmar

Lượt trận thứ hai bảng A giải U19 Đông Nam Á 2026 sẽ diễn ra vào ngày 4-6. Nếu như đội chủ nhà U19 Indonesia nhiều hy vọng giành thêm 3 điểm, thậm chí là trận thắng cách biệt trước U19 Timor Leste thì cuộc so tài giữa U19 Việt Nam và U19 Myanmar rất được chờ đợi.

HLV Yutaka Ikeuchi căn dặn các cầu thủ trước buổi tập chiều 3-6. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Buổi tập vào chiều 3-6 của U19 Việt Nam diễn ra với tinh thần hứng khởi. Ban huấn luyện tập trung hoàn thiện các mảng miếng chiến thuật, đồng thời rà soát và điều chỉnh những vấn đề chuyên môn được chỉ ra sau trận đấu đầu tiên.

Dù giành trọn 3 điểm và có màn khởi đầu thuận lợi, Ban huấn luyện U19 Việt Nam vẫn đặt ra các yêu cầu cao nhằm giúp toàn đội phát huy tốt hơn khả năng của mình. Chính vì vậy, những nội dung tập luyện trong buổi chiều 3-6 chủ yếu hướng tới việc nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các tuyến, cải thiện khả năng tận dụng cơ hội cũng như tăng cường sự tập trung trong khâu tổ chức phòng ngự.

U19 Myanmar được đánh giá là đối thủ có chất lượng chuyên môn cao hơn so với U19 Timor Leste nên hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thử thách cho U19 Việt Nam. Đội bóng này cũng đang rất quyết tâm giành kết quả thuận lợi sau thất bại trước chủ nhà Indonesia ở lượt trận mở màn.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, cục diện bảng A cũng khiến cuộc đối đầu giữa U19 Việt Nam và U19 Myanmar trở nên đặc biệt quan trọng. Theo thể thức thi đấu của giải, chỉ các đội đứng đầu mỗi bảng cùng một đội nhì bảng có thành tích tốt nhất mới giành quyền vào bán kết. Điều đó đồng nghĩa với việc U19 Việt Nam cần hướng tới một chiến thắng để tiếp tục duy trì lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp, trước khi bước vào trận đấu được dự báo đầy khó khăn với chủ nhà Indonesia ở lượt trận cuối.

Trận hòa 1-1 giữa U19 Việt Nam và U19 Myanmar vào năm 2024. Ở lần so tài này, hai đội đều hướng đến mục tiêu chiến thắng. Ảnh: VFF

Lãnh đội U19 Việt Nam, ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết toàn đội hiện duy trì trạng thái thể lực và tinh thần tốt sau những ngày thi đấu, tập luyện tại Medan. Điều kiện sân bãi và thời tiết cũng không còn là trở ngại lớn khi các cầu thủ đã có thời gian thích nghi kể từ khi đặt chân tới Indonesia.

Trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Myanmar sẽ diễn ra lúc 16g00 ngày 4-6 trên sân vận động Sumatera Utara Main (Indonesia).

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LÊ NAH