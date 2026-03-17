U23 Việt Nam hào hứng trong ngày đầu hội quân

Chiều 17-3, đội tuyển U23 Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên trong đợt tập trung tháng 3-2026, nhằm chuẩn bị tham dự giải bóng đá quốc tế CFA Team China – Tây An 2026. Giải đấu nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho lứa U21 hướng đến Asiad 20 và SEA Games 34.

HLV Đinh Hồng Vinh cho biết lực lượng tập trung lần này chủ yếu là các cầu thủ trẻ, phần lớn chưa có nhiều cơ hội thi đấu trong thời gian qua nên rất cần những trận đấu quốc tế để nâng cao kinh nghiệm. “Đa phần các cầu thủ còn rất trẻ, ít được thi đấu trong một năm qua. Thông qua đợt tập trung này và giải đấu sắp tới, chúng tôi sẽ có cơ sở để đánh giá, tuyển chọn lực lượng cho các mục tiêu dài hơi”, HLV Đinh Hồng Vinh nói.

Liên quan đến trường hợp vắng mặt của tiền đạo Nguyễn Lê Phát, ông Đinh Hồng Vinh bày tỏ sự tiếc nuối khi cầu thủ trẻ này không may gặp chấn thương vai ngay trước ngày hội quân, ông nói: “Lê Phát là cầu thủ tốt. Tôi rất tiếc khi cậu ấy dính chấn thương, điều này ít nhiều cũng ảnh hưởng đến kế hoạch xây dựng lối chơi và đội hình của đội tuyển trong giai đoạn hiện tại”.

Tại buổi tập đầu tiên này, cầu thủ Việt kiều Moric trở thành tâm điểm từ sự quan tâm của truyền thông. Moric được triệu tập từ đội U19 nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực trong môi trường đội tuyển U23. “Cậu ấy đã có trong kế hoạch của chúng tôi. Tuy nhiên, trình độ ở U23 cao hơn nên cần thêm thời gian để đánh giá khả năng thích nghi. Nếu đáp ứng yêu cầu chuyên môn, cậu ấy hoàn toàn có cơ hội góp mặt trong đội hình U23”, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết.

HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ thêm, BHL đội tuyển U23 Việt Nam cũng đã xây dựng danh sách sơ bộ lên tới gần 100 cầu thủ để theo dõi, đánh giá. Đợt tập trung lần này sẽ là cơ sở quan trọng để tiếp tục sàng lọc, lựa chọn lực lượng tối ưu cho đội tuyển.

Đợt tập trung lần này trợ lý Đinh Hồng Vinh được giao nhiệm vụ dẫn dắt đội U23 do HLV Kim Sang-sik bận cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận gặp bangladesh và Malaysia.

Tại Giải CFA Team China – Tây An 2026, U23 Việt Nam sẽ có cơ hội cọ xát với các đối thủ chất lượng gồm U23 Trung Quốc, U23 Thái Lan và U23 CHDCND Triều Tiên. Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh cho rằng đây là môi trường thi đấu lý tưởng để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm: “Chúng tôi luôn hướng tới việc được thi đấu, cọ xát với các đối thủ mạnh. Đây là cơ hội tốt để các cầu thủ trẻ trải nghiệm, tích lũy và tiến bộ, qua đó chuẩn bị tốt hơn cho tương lai”.

