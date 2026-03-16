Lê Phát chấn thương, lỡ hẹn cùng đội U23 Việt Nam trước thềm CFA Team China Cup

Ngay trước ngày tập trung đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị tham dự CFA Team China 2026, tiền đạo Nguyễn Lê Phát bị chấn thương nên khả năng lỡ hẹn cùng đội tuyển U23 Việt Nam ở đợt tập trung vào tháng 3.

Lê Phát bị chấn thương vào giờ chót trước ngày đội U23 Việt Nam tập trung. Ảnh: VFF

Ngày 16-3, CLB Ninh Bình đã có thông báo về tình trạng sức khỏe của Lê Phát: “Trong buổi tập chiều 15-3 cùng đội bóng, sau 1 pha va chạm, Lê Phát ngã xuống sân và tỏ ra rất đau đớn. Xe cứu thương ngay lập tức được gọi đến sân tập đưa tiền đạo trẻ này vào bệnh viện đa khoa tỉnh để tiến hành chụp chiếu, kiểm tra chấn thương. Theo thông tin mới nhất, Lê Phát không bị gãy xương mà chỉ bị trật khớp vai.

Với chấn thương này, Lê Phát khả năng rất cao không thể tham gia đợt tập trung cùng đội U23 Việt Nam sắp tới, chuẩn bị tham dự giải quốc tế CFA Team China 2026, diễn ra tại Tây An Trung Quốc từ ngày 25-3 đến 31-3. Đây là điều đáng tiếc khi Lê Phát đang dần chứng tỏ được vị trí của mình tại U23 Việt Nam sau giải U23 châu Á rất thành công".

Lê Phát là một trong số ít cựu binh còn sót lại ở đội hình U23 Việt Nam vừa tham dự VCK U23 châu Á 2026 và sẽ là trụ cột của đội hình này tại SEA Games 34. Đáng tiếc cho trợ lý Đinh Hồng Vinh khi không có tiền đạo này ở đợt chuẩn bị đầu tiên với lứa cầu thủ ở độ tuổi U21 để tham dự CFA Team China 2026. Giải đấu này có sự góp mặt của 4 đội gồm chủ nhà U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và U23 CHDCND Triều Tiên, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.

Theo kế hoạch, đội U23 Việt Nam sẽ chính thức đi vào tập luyện tại Hà Nội từ ngày 17-3. Dự kiến ngày 23-3, ban huấn luyện rút gọn danh sách xuống còn 25 cầu thủ trước khi lên đường sang Trung Quốc tham dự giải quốc tế CFA Team China 2026.

QUỐC CƯỜNG