VFF làm mới đội hình U23 Việt Nam chuẩn bị tham dự CFA Team China Cup 2026

Nhận lời mời từ LĐBĐ Trung Quốc (CFA) về việc tham dự Giải bóng đá quốc tế CFA Team China – Tây An 2026, ngày 13-3, LĐBĐ Việt Nam đã công bố danh sách đội U23 Việt Nam tập trung vào dịp FIFA Days và chuẩn bị cho giải đấu này.

Lê Phát sẽ là một trong những trụ cột của đội hình U23 Việt Nam trong thời gian tới. Ảnh: VFF

Do bận tập trung cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị gặp Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 nên HLV Kim Sang-sik đã giao nhiệm vụ dẫn dắt đội hình U23 Việt Nam đợt này cho trợ lý Đinh Hồng Vinh. Đây cũng là công việc quen thuộc mà ông Vinh đã làm rất thành công trong năm qua, trong đó cũng có 2 giải đấu quốc tế tại Trung Quốc.

Ở đợt tập trung lần này, mục tiêu của đội tuyển U23 Việt Nam là tiếp tục xây dựng lực lượng kế cận trong bối cảnh nhiều cầu thủ trụ cột đã quá tuổi U23 hoặc được đôn lên khoác áo ĐTQG. Trước mắt, ban huấn luyện tập trung rà soát, đánh giá lực lượng nhằm chuẩn bị nhân sự cho môn bóng đá nam tại Asian Games 2026 sẽ diễn ra vào tháng 9 tới, với nòng cốt là các cầu thủ thuộc lứa tuổi 2005–2007.

HLV thủ môn Trần Minh Quang cùng các đồng đội chúc mừng Văn Bình đoạt danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất tại Giải giao hữu U22 quốc tế 2025. ẢNH: MINH QUANG

Cũng chính mục tiêu chuyển tiếp lực lượng mà đội hình lần này vắng một loạt nhân tố vừa giúp U23 Việt Nam giành Huy chương đồng châu Á 2026, nhưng sẽ lố tuổi U23 trong năm sau. Ông Kim Sang-sik ưu tiên lứa U20-21 ở đợt triệu tập 30 cầu thủ lần này. Ngoài một số gương mặt quen thuộc như thủ môn Phạm Đình Hải, Cao Văn Bình, tiền vệ Nguyễn Công Phương, Lê Văn Thuận, tiền đạo Nguyễn Lê Phát… Còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt mới như Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Anh Tuấn (PVF-CAND), Trần Hải Anh (Quảng Ninh), Nguyễn Trọng Sơn (Bắc Ninh), Tạ Xuân Trường (TTTT II Ninh Bình), Vũ Quốc Anh (Hải Phòng)…

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập luyện tại Hà Nội từ ngày 17-3. Dự kiến ngày 23-3, ban huấn luyện sẽ rút gọn danh sách xuống còn 25 cầu thủ trước khi lên đường sang Trung Quốc tham dự Giải quốc tế CFA Team China 2026, diễn ra tại Tây An từ ngày 25-3 đến 31-3.

QUỐC CƯỜNG