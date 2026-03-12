U20 nữ Việt Nam thắng đội Hàn Quốc

Đoàn quân của HLV Okiyama Masahiko đã tạo dấu ấn tích cực trong quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết U20 nữ châu Á 2026 khi thắng đội nữ KSPO (Hàn Quốc) tỷ số 2-0 trong trận giao hữu diễn ra tại Trung Quốc.

U20 nữ Việt Nam có trận giao hữu thứ 2 trong chuyến tập huấn tại Trung Quốc. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Ngay từ đầu trận đấu diễn ra vào chiều 12-3 (giờ địa phương), hai đội nhập cuộc với tốc độ cao và tổ chức thế trận chặt chẽ. Trước đối thủ sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt và khả năng phối hợp nhanh, các cầu thủ U20 nữ Việt Nam vẫn thi đấu bình tĩnh, duy trì cự ly đội hình hợp lý và chủ động trong những tình huống tranh chấp tay đôi. Nhờ sự tập trung và kỷ luật chiến thuật, đại diện Việt Nam đứng vững trong hiệp 1 dù phải đối mặt nhiều pha lên bóng nguy hiểm.

Bước ngoặt đến ngay đầu hiệp hai. Phút 51, từ một quả phạt góc bên cánh phải, tiền vệ Khánh Vy bật cao đánh đầu chính xác, mở tỷ số cho U20 nữ Việt Nam. Bàn thắng giúp đội bóng áo đỏ thi đấu hưng phấn và tiếp tục duy trì thế trận chắc chắn.

Không dừng lại ở đó, các học trò của HLV Okiyama Masahiko còn gây sức ép mạnh mẽ lên hàng thủ đối phương. Một tình huống pressing hiệu quả của hàng công đã buộc hậu vệ đội bạn chuyền về bất cẩn. Thủ môn của KSPO lúng túng xử lý, tạo cơ hội để U20 nữ Việt Nam ghi thêm bàn thắng, qua đó ấn định chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục.

Sau trận đấu, HLV Okiyama Masahiko đánh giá cao tinh thần thi đấu của toàn đội. Ông cho biết các cầu thủ đã thể hiện sự tập trung, kỷ luật và quyết tâm trong suốt 90 phút. Tuy vậy, ban huấn luyện vẫn nhìn nhận đội còn nhiều điểm cần hoàn thiện để đạt phong độ tốt nhất trước giải đấu chính thức.

U20 nữ Việt Nam tích cực chuẩn bị cho vòng chung kết U20 nữ châu Á 2026

Ngoài khả năng phòng ngự chắc chắn, U20 nữ Việt Nam cũng cho thấy sự chủ động trong việc giành lại quyền kiểm soát bóng và triển khai phản công nhanh. Đây được xem là tín hiệu tích cực khi đội đang dần thích nghi với cường độ thi đấu và nâng cao chất lượng chiến thuật trong giai đoạn tập huấn.

Theo kế hoạch, U20 nữ Việt Nam sẽ có thêm một trận giao hữu với một CLB nữ của Trung Quốc vào ngày 14-3 trước khi kết thúc chuyến tập huấn. Trước đó, Thảo Vy cùng đồng đội đã thua sát nút đội Bắc Kinh tỷ số 0-1 hôm 10-3 nhưng vẫn nhận được nhiều đánh giá tích cực từ HLV Okiyama Masahiko.

Kết thúc đợt tập huấn, U20 nữ Việt Nam sẽ trở về nước vào ngày 15-3 và chuyển vào TPHCM để bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho đấu trường châu lục. Trong hai tuần nước rút, toàn đội dự kiến có thêm hai trận giao hữu chất lượng với U20 nữ Uzbekistan vào các ngày 24 và 27-3.

Đến ngày 29-3, U20 nữ Việt Nam lên đường sang Bangkok (Thái Lan), địa điểm đăng cai vòng chung kết U20 nữ châu Á 2026. Thầy trò HLV Okiyama Masahiko nằm ở bảng A và có lịch thi đấu với U20 nữ Trung Quốc (ngày 1-4), Thái Lan (ngày 4-4) và Bangladesh (ngày 7-4). Bốn đội đoạt vé vào bán kết cũng nghiễm nhiên giành suất dự U20 World Cup nữ 2026.

HỮU THÀNH