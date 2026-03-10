HLV Mai Đức Chung một lần nữa thông báo chia tay đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển nữ Việt Nam đã sớm kết thúc hành trình tại Asian Cup 2026, đồng thời lỡ giấc mơ lần thứ 2 liên tiếp dự World Cup khi để thua Nhật Bản 0-4 vào chiều 10-3. Sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung thẳng thắn chia sẻ nguyên nhân thất bại của đội tại giải lần này, đồng thời nhà cầm quân 74 tuổi này một lần nữa thông báo sẽ rút lui, thôi dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam.

Đội tuyển nữ Việt Nam dừng bước tại Asian Cup 2026 sau trận thua 0-4 trước Nhật Bản.

“Thể thao, đặc biệt là bóng đá, luôn có thắng có thua. Là huấn luyện viên trưởng, tôi phải chịu trách nhiệm về thành tích của đội. Khi thua thì tôi càng phải nhận lỗi nhiều hơn. Chúng ta có lúc gặp đối thủ vừa sức, có lúc gặp đối thủ mạnh hơn mình. Trong bóng đá, điều đó là bình thường. Ai cũng mong muốn chiến thắng, nhưng khi không đạt được thì chúng ta phải chấp nhận và tiếp tục cố gắng”, ông nói.

HLV Mai Đức Chung cũng đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò trước đối thủ có đẳng cấp cao hơn. “Đội tuyển Nhật Bản có trình độ rất cao, thứ hạng vượt trội so với chúng ta. Tuy nhiên, các cầu thủ Việt Nam đã nỗ lực hết sức. Với những gì các vận động viên đã thể hiện hôm nay, tôi nghĩ đó cũng là điều rất đáng ghi nhận”.

Đội tuyển Nhật Bản quá mạnh so với các cô gái Việt Nam

Bên cạnh đó, ông cho rằng để bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục phát triển, cần chú trọng hơn nữa tới công tác đào tạo trẻ và phát triển phong trào. “Chúng ta phải tiếp tục làm việc và phấn đấu nhiều hơn, đặc biệt là phát triển bóng đá trẻ. Cần tăng cường bóng đá trong trường học, ở các cơ sở đào tạo cũng như tại các địa phương. Khi phong trào mạnh lên thì thành tích của đội tuyển quốc gia mới có thể được cải thiện".

Phân tích thêm về diễn biến trận đấu, HLV Mai Đức Chung cho biết các cầu thủ đã phần nào bị suy giảm thể lực sau trận đấu trước đó dưới điều kiện thời tiết nắng nóng. “Trận trước chúng tôi đã mất nhiều sức do thi đấu dưới thời tiết nắng nóng. Sang hiệp 2 của trận này, thể lực của các cầu thủ giảm xuống nên cường độ hoạt động không còn tốt như hiệp 1. Trong hiệp 1, phải sau hơn 20 phút chúng tôi mới để thủng lưới. Nhưng sang hiệp 2, khi thể lực giảm, đội bạn khai thác trung lộ và hai biên rất nhiều với các pha bật tường và tạt bóng vào trong, nên chúng tôi gặp nhiều khó khăn để theo kịp”.

HLV Mai Đức Chung cho biết ông dự định sẽ rút lui sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhường cơ hội cho thế hệ kế cận. “Sau giải đấu lần này, tôi cũng xin rút lui. Tôi rất vui khi sắp tới sẽ có người thay thế để tiếp tục dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam”. Đây là lần thứ 3 nhà cầm quân này thông báo chia tay đội tuyển. Hai lần trước ông đã thông báo rút lui, nhưng sau đó VFF đã động viên ông tiếp tục công việc cùng đội tuyển nữ Việt Nam.

QUỐC CƯỜNG