Đội tuyển nữ Việt Nam ngậm ngùi nói lời chia tay Asian Cup 2026

Huỳnh Như cùng đồng đội dù thi đấu đầy nỗ lực nhưng cũng không tránh được thất bại 0-4 trước Nhật Bản ở lượt trận cuối, qua đó nói lời chia tay Asian Cup nữ 2026 sau vòng bảng.

Đội tuyển nữ Việt Nam nói lời chia tay Asian Cup nữ 2026. ẢNH: AFC

Đội tuyển nữ Việt Nam bước vào cuộc so tài với Nhật Bản với quyết tâm hướng đến một trận hòa để có thể đoạt vé vào vòng tứ kết, hoặc nếu không thì cũng cố gắng hạn chế số bàn thua trước đối thủ rất mạnh cho tham vọng đi tiếp.

Vì thế, HLV Mai Đức Chung đã tung ra đội hình xuất phát với những gương mặt trẻ trung như Cù Thị Huỳnh Như, Vũ Thị Hoa, Trần Thị Hải Linh… Ông Chung hy vọng sức trẻ cùng sự nhiệt huyết từ các học trò sẽ giúp hàng thủ trước khung thành của thủ môn Khổng Thị Hằng đứng vững.

Hiệp 1, đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu đầy cố gắng và lăn xả trước sức ép tấn công của Nhật Bản. Thủ môn Khổng Thị Hằng đã có những tình huống phản xạ xuất thần để giải vây cho đồng đội. Chỉ tiếc đoàn quân của HLV Mai Đức Chung vẫn phải đón nhận bàn thua khi kim đồng hồ chuyển sang phút 21. Hasegawa tạt bóng chuẩn xác để Ueki bật cao đánh đầu vào góc hiểm, khiến Khổng Thị Hằng hoàn toàn bó tay.

Thủ môn Khổng Thị Hằng đã cố gắng cứu đội tuyển nữ Việt Nam những bàn thua. ẢNH: AFC

Đầu hiệp 2, sự chệch choạc khi bắt nhịp trở lại trận đấu đã khiến hệ thống phòng ngự của đội tuyển nữ Việt Nam để lộ kẽ hở ở phút 51. Các cầu thủ Nhật Bản phối hợp nhanh trong vòng cấm, Tanaka dứt điểm trượt bóng nhưng vô tình tạo cơ hội để Hamano băng vào dứt điểm cận thành nâng tỉ số lên 2-0.

Phút 62, HLV Mai Đức Chung tung Huỳnh Như vào sân. Nhưng khi tiền đạo kỳ cựu này vẫn chưa có cơ hội thì Khổng Thị Hằng từ phút 62 đến phút 67 thêm hai lần nữa vào lưới nhặt bóng. Lần lượt Fujino và Seike đã lập công cho Nhật Bản. Về cuối trận, đội bóng đến từ xứ Phù Tang vẫn tiếp tục ép sân nhưng không tận dụng thành công các cơ hội có được. Từ đó, kết quả thắng 4-0 được giữ nguyên khi trọng tài Kim Yu-Jeong (người Hàn Quốc) cất tiếng còi mãn cuộc trận đấu.

Nhật Bản tiến vào tứ kết Asian Cup nữ 2026 với ngôi đầu bảng C với 9 điểm tuyệt đối. Vị trí thứ 2 thuộc về Đài Bắc Trung Hoa khi ở trận đấu cùng giờ đã thắng Ấn Độ tỷ số 3-1 để có 6 điểm.

Đội tuyển nữ Việt Nam xếp vị trí thứ 3 với 3 điểm nhưng vẫn ngậm ngùi dừng bước sau vòng bảng. Bởi dù có cùng 3 điểm như đội xếp thứ 3 tại bảng A là Philippines, nhưng hiệu số bàn thắng/bàn thua của thầy trò HLV Mai Đức Chung lại thấp hơn đối thủ. Qua đó, Philippines đã cùng Uzbekistan (bảng B) là hai đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất trong 3 bảng để đoạt vé vào tứ kết.

HỮU THÀNH