Hà Nội FC cắt mạch 7 trận bất bại của thầy trò HLV Polking

Trận cầu tâm điểm của vòng 15 LPBank V-League 2025-2026 diễn ra vào tối 8-3 trên sân Hàng Đẫy giữa Hà Nội FC và CAHN đã khép lại với chiến thắng thuyết phục 2-0 nghiêng về đội chủ nhà.

Đỗ Hoàng Hên tỏa sáng với cú đúp cho Hà Nội FC trong trận "derby thủ đô" ở vòng 15. Ảnh: MINH HOÀNG

Trận đấu này hai đội đều không tung ra sân đủ 3 ngoại binh, nếu như Hà Nội FC chỉ có Fereira Tadeu và Fisher thì bên phía CAHN không có tay săn bàn số 1 Alan Sebastiao do chấn thương. Thay thế cho Sebastiao trên hàng công của đội khách là “tiểu tướng” Nguyễn Đình Bắc. Chân sút trẻ này không có nhiều cơ hội thể hiện mình trước bộ đôi hậu vệ nhiều kinh nghiệm Thành Chung và Duy Mạnh của Hà Nội FC.

Hai đội nhập cuộc với thế trận đôi công đúng chất của trận “derby thủ đô” giữa hai đội ở top hàng đầu hiện nay. Mauk rồi Đình Bắc nỗ lực khuấy động hàng phòng ngự đội chủ nhà. Phút 27, Hà Nội FC đã phá vỡ thế trận cân bằng với bàn mở tỷ số từ pha lập công của Hoàng Hên.

Trận đấu diễn ra quyết liệt hơn sau bàn mở tỷ số của Hà Nội FC, tâm điểm trên hàng công của đội khách là Đình Bắc với nhiều nỗ lực nhưng hàng phòng ngự chặt chẽ và bọc lót tốt của đội chủ nhà đã giảm nhiều tầm hoạt động của chân sút này. Thế trận từ đầu hiệp hai tiếp tục nghiêng về đội khách khi họ giành quyền kiểm soát bóng nhiều hơn.

Hà Nội FC có 3 điểm quý giá để duy trì cuộc đua trong top 3.

Khi mà CAHN buộc dâng cao tìm bàn gỡ, Hà Nội FC đã khai thác từ những tình huống phản công nhanh qua tốc độ của Fisher, Hoàng Hên. Phút 71, từ tình huống phản công nhanh, Fisher bứt tốc vào vòng 16m50 đội khách, buộc Nguyễn Filip phải phạm lỗi. Hoàng Hên không bỏ qua cơ hội để ghi bàn từ chấm phạt 11m nhân đôi cách biệt cho đội nhà.

Trận đấu được bù giờ 6 phút, và đó cũng là quãng thời gian hối hả của các chân sút CAHN để tìm bàn thắng. Mãi đến phút bù giờ thứ 10, đội khách mới có bàn rút ngắn tỷ số 1-2 từ tình huống đá phạt 11m của Artur. Với kết quả trên, CAHN vẫn giữ ngôi đầu bảng với 35 điểm, nhưng khoảng cách điểm số đã bị Viettel thu hẹp còn 4 điểm. Cùng với đó là việc Hà Nội FC áp sát top 3 với 24 điểm.

LÊ ANH