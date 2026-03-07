Khoa Ngô lập công giúp Công an TPHCM giành 3 điểm trên sân Pleiku

Hành quân đến sân Pleiku ở vòng 15 LPBank V-League, CLB Công an TPHCM giành trọn 3 điểm trước chủ nhà HA.GL qua chiến thắng 1-0 với pha lập công của cầu thủ Việt kiều Khoa Ngô.

Khoa Ngô tỏa sáng với bàn thắng giúp Công an TPHCM giành trọn 3 điểm trên sân Pleiku ở vòng 15. Ảnh: MINH TRẦN

Sau hai trận thua liên tiếp trên sân nhà trước Thanh Hóa và Becamex TPHCM, các cầu thủ Công an TPHCM đã đặt nhiều quyết tâm trong chuyến làm khách trên sân Pleiku. HLV Lê Huỳnh Đức đã tung lực lượng mạnh nhất vào đội hình xuất phát và chủ động lối đá nhanh ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Trong khi đó HA.GL cũng nhập cuộc đầy quyết tâm với lối chơi tấn công cởi mở quen thuộc ở các trận đấu trên sân nhà. Chính đội bóng phố Núi tạo pha bóng nguy hiểm đầu tiên vào phút thứ 5 khi Thanh Nhân có cơ hội đối mặt thủ môn Patrick Lê Giang, nhưng không thắng được thủ môn của đội khách.

Liên tiếp nhiều pha sóng gió được cầu thủ chủ nhà tạo ra trong thời gian sau đó nhưng sự xuất sắc của Patrick Lê Giang đã giúp khung thành đội khách đứng vững. Mãi đến phút 25, Công an TPHCM mới tạo cơ hội nguy hiểm đầu tiên về phía khung thành HA.GL, lần này đến lượt thủ môn Trung Kiên cứu thua cho đội chủ nhà từ cú đánh đầu của Tiến Linh.

CLB Công an TPHCM vào top 5 sau chiến thắng trước HA.GL. Ảnh: MINH TRẦN

Thế trận ăn miếng trả miếng diễn ra sôi nổi sau đó trước khi Khoa Ngô ghi bàn giúp Công an TPHCM vượt lên dẫn trước vào phút 45 từ tình huống đệm bóng cận thành sau đường chuyền của Makrillos Peter. Bàn thua đã buộc HA.GL đẩy cao đội hình tấn công từ đầu hiệp 2. Sức ép liên tục gia tăng bên phần sân Công an TPHCM buộc hàng thủ đội bóng này làm việc khá vất vả.

Phút 56, trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã tham khảo VAR trước tình huống cầu thủ đội chủ nhà phản ứng hậu vệ Công an TPHCM phạm lỗi trong vòng 16m50, nhưng sau đó đã quyết định không có phạt 11m. Đội chủ nhà tiếp tục dâng cao tấn công nhưng bế tắc ở khâu kết thúc, đành chấp nhận trắng tay ở vòng 15 và tiếp tục bị kẹt ở top cuối. Trong khi đó Công an TPHCM đạt 23 điểm tạm vươn lên thứ 4 trên bảng xếp hạng.

QUỐC CƯỜNG