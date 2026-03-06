Chờ những phép tính của HLV Mai Đức Chung

Bảng C sẽ bước vào lượt trận thứ hai vào ngày 7-3 với trận đấu được đánh giá cân sức giữa Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa. Các cầu thủ Việt Nam sẽ sớm giành vé vào Tứ kết nếu giành trọn 3 điểm ở cuộc so tài này.

HLV Mai Đức Chung sẽ bày binh ra sao ở cuộc so tài cùng Đài Bắc Trung Hoa? Ảnh: VFF

Đang có trong tay 3 điểm, cơ hội sớm vào vòng đấu loại trực tiếp của đội tuyển nữ Việt Nam rất lớn nếu giành chiến thắng trước Đài Bắc Trung Hoa. Thậm chí 1 kết quả hòa cũng rộng cửa, bởi khi ấy các cầu thủ Việt Nam có 4 điểm, chắc chắn hơn các đội Iran, Philippines, Uzbekistan và Bangladesh - những đội chưa có điểm nào sau 2 trận đấu. Khi ấy, dù đứng hạng 3 bảng C, đội tuyển nữ Việt Nam cũng vào Tứ kết ở suất 2/3 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

Chuyện lúc này là HLV Mai Đức Chung sẽ tính toán như thế nào ở trận đấu vào trưa 7-3? Nếu căng sức thi đấu thì chưa nói trước điều gì, bởi đối phương vốn không đơn giản khi có thể hình, kỹ thuật tốt cũng như nhiều lần gây khó khăn cho đội tuyển Việt Nam trong những lần so tài trước đây. Trận đấu diễn ra lúc 12 giờ trưa cũng là trở ngại không nhỏ cho đoàn quân của HLV Mai Đức Chung với nhiều trụ cột trên 30 tuổi như Huỳnh Như, Bích Thùy, Kim Thanh, Trần Thị Thu, Hải Yến… Ở bên kia sân, Đài Bắc Trung Hoa hiện chưa có điểm nào nên nguy cơ bị loại rất dễ xảy ra nếu thua trận này. Họ buộc phải có điểm để chiếm ưu thế trước trận cuối gặp Ấn Độ.

Với cục diện như trên, đây sẽ là trận không dễ dàng cho các cầu thủ Việt Nam. Nhưng nếu xảy ra kết quả hòa, rồi trận thua Nhật Bản, đội tuyển Việt Nam dễ rơi xuống thứ ba của bảng C, đó lại là một thứ hạng có lợi hơn so với việc đứng thứ hai chung cuộc.

Theo điều lệ giải, 4 đội giành vé vào bán kết và 2 đội có thành tích xuất sắc nhất vòng tứ kết sẽ giành vé đi dự World Cup. Theo phân nhánh, đội thua ở trận tứ kết 1 gặp đội thua ở trận tứ kết 3, còn đội thua trong trận tứ kết 2 gặp đội thua ở trận tứ kết 4 ở vòng play-off tham dự World Cup.

Nếu xếp nhì bảng C, tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu với đội nhất bảng B (Trung Quốc hoặc CHDCND Triều Tiên) ở trận tứ kết 2. Đây đều là những đối thủ rất mạnh mà Việt Nam khó gây bất ngờ. Nếu thua ở trận Tứ kết, Việt Nam sẽ phải gặp đội thua trận thứ 4 (nhì bảng A gặp nhì bảng B). Khi ấy, đối thủ của Huỳnh Như và các đồng đội là một trong 4 đội Australia, Hàn Quốc (bảng A), Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên (bảng B) ở vòng play-off dành cho các đội thua ở tứ kết. Đây đều là các đội bóng mạnh hơn rất nhiều so với đội tuyển Việt Nam. Cơ hội để thầy trò HLV Mai Đức Chung tạo nên bất ngờ là rất thấp.

Đội tuyển Việt Nam gặp Đài Bắc Trung Hoa ở trận tranh play-off giành suất tham dự World Cup 2023

Ở trường hợp ngược lại, nếu đứng thứ ba ở bảng C, tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đội nhất bảng A ở tứ kết 1. Nếu thất bại, đội tiếp tục gặp đội thua ở trận tứ kết 3 (đội nhất bảng C gặp đội thứ ba bảng A hoặc B). Khi ấy, đối thủ của các cô gái Việt Nam trong trận play-off sẽ là một trong các đội Philippines, Iran (bảng A), Uzbekistan, Bangladesh (bảng B). Đây đều là những đối thủ cân sức để Việt Nam hướng đến trận thắng nhằm lấy vé đi World Cup 2027.

Hãy chờ xem tính toán của HLV Mai Đức Chung thế nào, trước mắt, quyền tự quyết ngôi nhì hay ba ở bảng C trong tầm tay đội tuyển Việt Nam.

QUỐC CƯỜNG