Hai trọng tài ngoại điều hành trận Hà Nội FC gặp CAHN

Trọng tài Muhammad Nazmi Bin Nasaruddin bắt chính trận Hà Nội FC - CAHN. ẢNH: VPF

Theo phân công, ông Muhammad Nazmi Bin Nasaruddin, một trong những trọng tài hàng đầu của Malaysia hiện nay, sẽ cầm còi trận derby Thủ đô này. Hỗ trợ ông là trọng tài đồng hương Muhammah Izzul Fikri Bin Kamaruzaman ngồi phòng VAR.

Cả hai đều là trọng tài FIFA, có nhiều kinh nghiệm làm nhiệm vụ tại các giải đấu quốc tế cũng như từng điều hành nhiều trận đấu tại V-League.

Ông Muhammad Nazmi Bin Nasaruddin sinh năm 1990, từng trở thành trọng tài nước ngoài đầu tiên được mời điều hành trận Siêu Cúp quốc gia Việt Nam vào tháng 8-2024. Trước đó, từ năm 2016, vị trọng tài này đã có lần đầu tiên làm nhiệm vụ tại V-League khi điều hành trận đấu giữa Hải Phòng và Hà Nội FC.

Trong khi đó, ông Muhammah Izzul Fikri Bin Kamaruzaman, sinh năm 1995, được công nhận là trọng tài FIFA từ năm 2016. Ông cũng là gương mặt quen thuộc với các sân cỏ Việt Nam. Tại V-League 2024-2025, vị trọng tài này từng điều hành trận đấu giữa Hà Nội FC và Nam Định tại vòng 21, cũng như trận đấu giữa Quy Nhơn United và Hà Nội FC tại vòng 26.

Trọng tài Muhammah Izzul Fikri Bin Kamaruzaman

Đáng chú ý, đây là lần thứ hai ở mùa giải năm nay Bin Kamaruzaman làm nhiệm vụ tại V-League. Trước đó, ông từng cầm còi trong trận đấu giữa CAHN và Ninh Bình ở vòng 12. Việc liên tiếp được mời điều hành các trận đấu quan trọng cho thấy sự tin tưởng của ban tổ chức giải dành cho vị trọng tài trẻ người Malaysia.

Trận derby Thủ đô diễn ra trong bối cảnh cục diện bảng xếp hạng đang tạo áp lực lớn cho Hà Nội FC. Sau 14 vòng đấu, đội bóng của bầu Hiển tạm đứng thứ 4 với 21 điểm. Thất bại 0-1 trước Viettel FC ở vòng trước khiến thầy trò HLV Harry Kewell bị chính CLB đang dẫn đầu CAHN nới rộng khoảng cách lên tới 14 điểm. Điều này buộc Hà Nội FC phải hướng đến mục tiêu giành chiến thắng nếu muốn tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi trong cuộc đua vô địch.

Hà Nội FC gặp CAHN là trận duy nhất tại vòng 15 V-League 2025-2026 được điều hành bởi trọng tài nước ngoài. Sáu trận còn lại được cầm còi đến từ trọng tài Việt Nam.

HỮU THÀNH