Hà Nội FC hụt quân trước cuộc so tài với đội đầu bảng ở vòng 15

Cuộc so tài giữa Hà Nội FC và CAHN ở vòng 15 V-League 2025-2026 mang tính chất quan trọng ở cuộc đua tranh trong top đầu bảng mà hiện tại Hà Nội FC đang thất thế với khoảng cách 6 điểm so với đội đứng thứ 3 là Ninh Bình.

Floro Da Silva Daniel sẽ nghỉ thi đấu ở vòng 15 và 16 do thẻ phạt. Ảnh: VPF

Gặp đối thủ mạnh và đang có phong độ ổn định, đội chủ nhà Hà Nội FC còn gặp nhiều khó khăn về lực lượng khi trận này vắng mặt hai trụ cột là Đậu Văn Toàn và Floro Da Silva Daniel do thẻ phạt. Trong đó tiền đạo Floro Da Silva Daniel vừa lãnh thẻ đỏ trực tiếp trong chuyến làm khách của Hà Nội FC trước Viettel ở vòng đấu trước.

Hà Nội FC cần phải có điểm ở trận này để giữ chân CAHN, không để đối thủ này bứt xa ở vị trí đầu bảng cũng như giữ hy vọng cho chính mình trong nỗ lực tranh vào top 3. Cũng ở trận Hà Nội FC gặp CAHN, đội khách sẽ vắng phó đoàn Lê Xuân Hải do lãnh thẻ vàng… thứ ba ở vòng đấu vừa qua. Điều khá hiếm thấy bởi người ở cabin kỹ thuật nhận thẻ nhiều thường là huấn luyện viên.

Một cầu thủ ngoại khác bị treo giò ở vòng 15 do thẻ phạt là Colonna Kyke Nino của Viettel. Hậu vệ này sẽ không ra sân trong chuyến làm khách của đội nhà trên sân Bình Dương vào ngày 8-3

Hai cầu thủ còn lại bị treo giò ở vòng 15 là Khổng Minh Gia Bảo (Công an TPHCM) và Vương Văn Huy (SLNA). Vòng 15 V-League diễn ra vào các ngày 6, 7 và 8-3.

LÊ ANH