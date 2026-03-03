Bóng đá trong nước

Đội tuyển nữ Việt Nam hưởng lợi thế từ chiến thắng của CHDCND Triều Tiên và Trung Quốc

SGGPO

Hai chiến thắng của CHDCND Triều Tiên và Trung Quốc ở trận ra quân vòng bảng Asian Cup nữ 2026 sẽ giúp đội tuyển nữ Việt Nam thêm sự tính toán cho hành trình săn vé dự World Cup nữ 2027.

Các cô gái CHDCND Triều Tiên có chiến thắng đầu tiên sau 16 năm trở lại Asian Cup nữ. ẢNH: AFC
Các cô gái CHDCND Triều Tiên có chiến thắng đầu tiên sau 16 năm trở lại Asian Cup nữ. ẢNH: AFC

Hôm nay (3-3), bảng B tại Asian Cup nữ 2026 đã diễn ra. Ở trận đấu vào buổi sáng, CHDCND Triều Tiên chỉ cần hiệp 1 để thắng thuyết phục Uzbekistan với tỷ số 3-0. Cả ba bàn thắng của đại diện đến từ Đông Á đều được thực hiện bởi Myong Yu-jong. Nhờ 2 pha lập công trên chấm phạt đền, Myong trở thành cầu thủ đầu tiên lập hat-trick tại giải.

Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của CHDCND Triều Tiên tại Asian Cup nữ sau 16 năm, kể từ khi hết án cấm vì doping để trở lại giải đấu. Đoàn quân của HLV Ri Song-ho tạm dẫn đầu bảng B sau lượt trận đầu tiên, nhờ hơn Trung Quốc về chỉ số phụ.

Bởi ở trận đấu vào chiều cùng ngày, Trung Quốc chỉ thắng Bangladesh với kết quả 2-0. Hai bàn thắng của Trung Quốc được thực hiện bởi Wang Shuang và Zhang Rui vào cuối hiệp 1.

Như đã nói, hai chiến thắng của CHDCND Triều Tiên và Trung Quốc ở trận ra quân vòng bảng Asian Cup nữ 2026 sẽ giúp đội tuyển nữ Việt Nam có thêm sự tính toán cho hành trình săn vé dự World Cup nữ 2027.

Niềm vui chiến thắng của đội tuyển nữ Trung Quốc. ẢNH: AFC

Vì Asian Cup nữ 2026 lấy hai đội xếp nhất, nhì mỗi bảng cùng 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất vào tứ kết. Ở bảng B, CHDCND Triều Tiên và Trung Quốc quá mạnh, khó thoát khỏi 2 vị trí dẫn đầu. Thành thử, Uzbekistan và Bangladesh không chỉ cạnh tranh vị trí thứ 3 bảng B mà còn phải so điểm với 2 đội xếp thứ 3 tại bảng A và bảng C để hy vọng đoạt vé đi tiếp.

Tại bảng C, ngoài Nhật Bản gần như chắc suất đứng đầu bảng, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tranh ngôi nhì bảng C cùng Ấn Độ và Đài Bắc Trung Hoa. Nếu thầy trò HLV Mai Đức Chung chỉ đứng thứ 3 bảng C, thì những thất bại của Uzbekistan và Bangladesh (bảng B), hay Philippines cũng như Iran (bảng A) ở trận ra quân sẽ mang đến lợi thế cho toàn đội.

Vào lúc 18 giờ ngày mai (4-3), đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào trận ra quân tại bảng C gặp Ấn Độ.

HỮU THÀNH

