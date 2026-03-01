Becamex TPHCM xứng danh ‘vua sân khách’

Dù đang lận đận ở top cuối bảng nhưng các cầu thủ Becamex TPHCM tiếp tục thể hiện phong độ tốt trên sân khách. Ở vòng 14 LPBank V-League 2025-2026 họ đã giành trọn 3 điểm qua trận thắng 1-0 trước Công an TPHCM trên sân Thống Nhất.

Becamex TPHCM có chiến thắng quan trọng trước Công an TPHCM ở vòng 14. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hai đội cùng thi đấu không thành công ở vòng 13 khi cùng trắng tay trên sân nhà nên đã nhập cuộc đầy quyết tâm, nhất là Becamex TPHCM vốn bị nhóm đội cuối bảng thu hẹp về điểm số. Họ buộc phải thắng để cải thiện tình hình trên bảng xếp hạng.

HLV Lê Huỳnh Đức đã tung đội hình xuất phát với lực lượng mạnh nhất để hướng đến mục tiêu giành cú đúp thắng lợi Becamex TPHCM ở mùa bóng này. Sự trở lại của Tiến Linh hợp cùng Williams, Endrick, Raphael đã tạo áp lực bên phần sân đội khách ngay từ đầu trận. Nhưng hàng thủ chắc chắn và được vận hành lối đá phòng ngự phản công đã giúp đội bóng đất Thủ vô hiệu hóa các pha tấn công của Công an TPHCM.

Sau khoảng 10 phút đầu diễn biến có phần cân bằng khi đội khách lấy lại thế trận và tổ chức tấn công. Những đợt lên bóng của hai đội chủ yếu triển khai từ hai biên và số cơ hội nguy hiểm mà đội chủ nhà tạo ra có phần nhiều hơn, nhưng các chân sút đã không tận dụng tốt. Quốc Cường, Tiến Linh lần lượt bỏ lỡ cơ hội giúp đội nhà mở tỷ số.

Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ở vào thế trận cân bằng, Becamex TPHCM bất ngờ có bàn mở tỷ số khi Gia Bảo để bóng chạm tay trong vòng 16m50. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định quả phạt 11m cho đội khách, Việt Cường đã không bỏ qua cơ hội khi đánh bại thủ môn Patrick Lê Giang.

Quãng thời gian cuối trận bóng chủ yếu diễn ra bên phần sân Becamex TPHCM. Lần lượt Khoa Ngô, Thanh Bình và Tiến Linh đều không thành công ở những tình huống dứt điểm thuận lợi. Nhất là cú đánh đầu hiểm hóc của Tiến Linh ở phút 87 không thắng được thủ môn Minh Toàn như khép lại trận đấu kém may mắn của đội chủ nhà.

Thắng trận này Becamex TPHCM đạt 15 điểm tạm tạo khoảng cách an toàn về điểm số với đội cuối bảng Đà Nẵng (10 điểm). Điều thú vị là có đến 12 điểm được đội bóng đất Thủ giành được trên sân khách.

CAO TƯỜNG