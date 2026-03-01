Ninh Bình thua trận thứ 3 liên tiếp, hy vọng vô địch xa dần

Các cầu thủ Nam Định cuối cùng đã kết thúc chuỗi 10 trận liên tiếp từ hòa đến thua bằng chiến thắng trước đội tân binh Ninh Bình vào tối 3-1 sau màn ngược dòng ấn tượng khi bị dẫn trước 2 bàn.

Xuân Son nỗ lực đi bóng trước các hậu vệ Ninh Bình. Ảnh: QUANG DƯƠNG

Trước trận đấu này, Nam Định có sự điều chỉnh ở khu kỹ thuật khi có sự trở lại của HLV trưởng Vũ Hồng Việt nhằm hy vọng “đổi vận”. Đội chủ nhà nhập cuộc đầy nỗ lực với sự năng động của hàng công nhưng sự vội vàng cùng kém may mắn đã không chuyển thành bàn thắng.

Ở bên kia sân, Ninh Bình chủ động lối đá chặt chẽ ngay sau tiếng còi khai cuộc và tận dụng tốt các cơ hội để chuyển thành bàn thắng. Phút thứ 8, đội khách đã có bàn mở tỷ số 1-0 từ pha dứt điểm đẹp mắt của Thanh Thịnh sau đường chuyền của Hoàng Đức. Các cầu thủ Nam Định như bừng tỉnh, họ gia tăng áp lực bên phần sân đội khách qua sự hoạt động rộng của Xuân Son, Văn Vĩ, Akolo, Caio.

Khi Nam Định mãi dâng cao tấn công tìm bàn gỡ thì họ bất ngờ nhận bàn thua thứ 2 do công của Hoàng Đức. Bàn thắng khá may mắn cho Quả bóng vàng Việt Nam 2025 khi Văn Vĩ phá bóng bật vào chân Hoàng Đức bay ngược vào khung thành trong sự bất lực của thủ môn Nguyên Mạnh.

Ở thế không còn gì để mất, Nam Định tiếp tục gia tăng sức ép, tạo nhiều sóng gió trước khung thành thủ môn Văn Lâm. Xà ngang đã 1 lần cứu thua cho Ninh Bình từ pha dứt điểm của Xuân Son. Mãi đến phút 42, Akolo mới kịp ghi bàn rút ngắn tỷ số 1-2 cho đội chủ nhà. Đó cũng là bàn thắng kịp thời giúp Nam Định thực hiện cuộc lội ngược dòng ở hiệp đấu còn lại.

Xuân Son đã "khai hỏa" tại V-League 2025-2026 với bàn gỡ hòa 2-2

Các cầu thủ Nam Định tiếp tục thi đấu lấn lướt ở hiệp 2 bên cạnh sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà. Phút 74, Xuân Son cũng kịp ghi bàn thắng đầu tiên của anh tại V-League mùa này qua pha đánh đầu kỹ thuật đánh bại thủ môn Văn Lâm. Đến phút 83, đội bóng thành Nam hoàn tất cuộc lội ngược dòng với bàn ấn định chiến thắng 3-2 do công Kevin Phạm Ba.

Trận thắng quan trọng đã giúp Nam Định kết thúc chuỗi “hạn” để tạo khoảng cách điểm số với đội cuối bảng. Trong khi đó với Ninh Bình thì đây đã là trận thua thứ 3 liên tiếp, hy vọng vô địch mùa đầu thăng hạng thêm khó khăn.

QUỐC CƯỜNG