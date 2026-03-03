Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 21-3

Trong kế hoạch chuẩn bị cho cuộc tiếp đón đội tuyển Malaysia ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2026 vào ngày 31-3, đội tuyển Việt Nam đã chốt được “quân xanh” là đội tuyển Bangladesh. Trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 26-3 trên sân Hàng Đẫy.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận đấu vào dịp FIFA Days tháng 3.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức xác định địa điểm và thời gian thi đấu trận giao hữu quốc tế trong khuôn khổ FIFA Days tháng 3-2026 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Bangladesh. Theo đó, cuộc so tài này sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 26-3-2026 trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội).

Đây là trận đấu mang tính chất “làm nóng” cho đội tuyển Việt Nam trước khi bước vào trận tái đấu với đội tuyển Malaysia tại lượt trận cuối Vòng loại thứ ba Asian Cup 2027. Tương quan thực lực giữa hai đội, Bangladesh được đánh giá là “quân xanh” phù hợp trong giai đoạn FIFA Days, giúp đội tuyển Việt Nam có thêm cơ hội kiểm nghiệm đội hình và duy trì nhịp độ thi đấu quốc tế.

Để chuẩn bị cho trận đấu này, đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ hội quân trở lại vào ngày 21-3 tới. Thông tin chi tiết về công tác tổ chức, vé vào sân cũng như các hoạt động liên quan đến trận đấu sẽ tiếp tục được VFF cập nhật và thông báo trong thời gian tới.

QUỐC CƯỜNG