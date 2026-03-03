Trọng tài người Hàn Quốc điều hành trận nữ Việt Nam - Ấn Độ

Theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), trọng tài người Hàn Quốc, Kim Yu Jeong sẽ điều khiển trận ra quân của tuyển nữ Việt Nam gặp Ấn Độ ở bảng C giải bóng đá nữ châu Á 2026.

Trọng tài Kim Yu Jeong

Hai trợ lý của trọng tài Kim Yu Jeong là Heba Saadieh (Palestine) và Hinthong Supawan (Thái Lan), trong khi trọng tài thứ tư là Mahnaz Zokaee (Iran). Trọng tài người Singapore Muhammad Taqi sẽ phụ trách phòng VAR. Đây là tổ trọng tài được đánh giá có nhiều kinh nghiệm ở các giải đấu cấp châu lục.

Trọng tài Kim Yu Jeong vốn có nhiều kinh nghiệm điều hành ở các trận đấu trong khuôn khổ của AFC, không chỉ ở những giải nữ mà còn được AFC tín nhiệm ở các trận đấu của nam. Trọng tài người Hàn Quốc này từng tham gia điều khiển các trận đấu của CLB Công an Hà Nội và Nam Định ở Cúp C2 châu Á 2025/2026. Bên cạnh đó, bà còn điều khiển nhiều trận đấu ở cấp độ châu Á và quốc tế.

Tại VCK giải bóng đá nữ châu Á lần này, AFC đã tín nhiệm tuyệt đối trọng tài nữ khi phân công toàn bộ các trọng tài nữ điều hành chính các trận đấu nhằm khẳng định vai trò của nữ giới trong công tác điều hành các trận đấu lớn.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đá trận ra quân với Ấn Độ vào ngày 4-3, sau đó lần lượt gặp Đài Bắc Trung Hoa ngày 7-3 và Nhật Bản ngày 10-3.

