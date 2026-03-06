HLV tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa không quá lo lắng

HLV người Thái Lan Prasobchoke Chokemor đặt mục tiêu cùng đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa vượt qua tuyển nữ Việt Nam, qua đó nuôi tiếp hy vọng trong cuộc đua giành vé dự World Cup nữ 2027.

HLV Prasobchoke Chokemor của đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa. ẢNH: AFC

Ở trận ra quân bảng C tại Asian Cup nữ 2026, Đài Bắc Trung Hoa thua 0-2 trước ứng viên cho chức vô địch Nhật Bản. Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam thắng Ấn Độ sát nút 2-1. Kết quả này khiến thầy trò HLV Prasobchoke Chokemor đối diện áp lực phải hoàn thành mục tiêu 3 điểm trong cuộc so tài với Việt Nam, diễn ra lúc 12 giờ ngày 7-3 trên sân Perth Rectangular (Australia).

Song, HLV Chokemor cho rằng thất bại vừa qua không làm giảm sự tự tin của Đài Bắc Trung Hoa, mà ngược lại trở thành động lực để toàn đội hướng tới kết quả tích cực trong 2 trận còn lại tại vòng bảng.

“Sau thất bại, mục tiêu của chúng tôi là phải đứng dậy thật nhanh. Điều quan trọng nhất lúc này là giữ vững tinh thần và bước vào trận đấu tiếp theo với sự tự tin”, HLV Chokemor chia sẻ ở buổi họp báo chiều 6-3.

Ở trận gặp Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa lựa chọn lối chơi phòng ngự lùi sâu nhằm hạn chế sức tấn công của đối thủ mạnh. Dù vậy, trước tuyển nữ Việt Nam, HLV Chokemor nhiều khả năng sẽ điều chỉnh hệ thống phòng ngự cũng như cách tiếp cận trận đấu.

Đài Bắc Trung Hoa (áo trắng) thua Nhật Bản ở trận ra quân. ẢNH: AFC

Ông nói: “Triết lý cốt lõi của chúng tôi vẫn không thay đổi dù đối thủ là ai. Tôi không quá lo lắng về việc sẽ dùng chiến thuật nào khi gặp Việt Nam. Điều quan trọng nhất là toàn đội đã xác định thi đấu để chiến thắng. Cách thực hiện có thể khác nhau tùy từng trận, nhưng tư duy cơ bản luôn là hướng tới chiến thắng”.

Một trong những điểm sáng của Đài Bắc Trung Hoa ở trận mở màn là màn trình diễn của thủ môn trẻ Wang Yu-ting. Người gác đền này đã thực hiện tới 9 pha cứu thua trước Nhật Bản, thành tích nhiều nhất trong số các thủ môn ở lượt trận đầu tiên. Tỷ lệ cản phá của cô đạt 80%. Đồng thời, con số 9 pha cứu thua cũng là thành tích cao thứ ba của một thủ môn trong một trận đấu tại ba kỳ Asian Cup nữ gần đây.

HLV Chokemor đánh giá cao tiềm năng của học trò: “Wang Yu-ting vẫn còn rất trẻ, nhưng trận đấu vừa rồi là trải nghiệm quý giá giúp cô ấy trưởng thành. Tôi tin cô ấy có thể trở thành một trong những thủ môn hàng đầu châu Á trong tương lai”.

Về thành tích đối đầu, đội tuyển nữ Việt Nam đang nhỉnh hơn khi đã thắng hai lần gần nhất trước Đài Bắc Trung Hoa tại Asian Cup nữ, gồm trận play-off năm 2022 và vòng bảng năm 2006.

HỮU THÀNH