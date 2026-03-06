HLV Mai Đức Chung: “Đài Bắc Trung Hoa rất mạnh khi có nhiều cầu thủ nhập tịch”

Nhà cầm quân của đội tuyển nữ Việt Nam đã có những đánh giá thận trọng về đội Đài Bắc Trung Hoa ở lượt trận thứ hai vào trưa 7-3. Ông Mai Đức Chung cho rằng đội bóng này đã có nhiều thay đổi so với lần gặp gỡ gần nhất giữa hai đội, thậm chí đội hình còn được nâng chất từ cầu thủ nhập tịch.

HLV Mai Đức Chung và tiền đạo Hải Yến tại buổi họp báo trưa 6-3.

“Ở trận ra quân, chúng tôi đã may mắn giành chiến thắng trước Ấn Độ. Trận đấu tiếp theo diễn ra vào lúc 13 giờ trưa (giờ địa phương), trong điều kiện thời tiết nắng nóng nên chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn. Trận trước chúng tôi thi đấu buổi tối, trong khi đối thủ đã quen với việc thi đấu vào khung giờ trưa. Tuy vậy, chúng tôi sẽ nỗ lực khắc phục những bất lợi này. Với tinh thần thi đấu của mình, toàn đội sẽ tiếp tục cố gắng để hướng tới kết quả tốt nhất”, HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Đánh giá về đối thủ, ông Chung cho rằng mỗi trận đấu đều có tính chất khác nhau và ban huấn luyện sẽ có sự chuẩn bị phù hợp về chiến thuật, nhà cầm quân kỳ cựu này có nhận xét: “Ở mỗi trận đấu, chúng tôi đều có đấu pháp khác nhau tùy theo đối thủ. Đài Bắc Trung Hoa đã thua trận đầu tiên nên chắc chắn họ sẽ thi đấu quyết tâm hơn để tìm kiếm điểm số. Họ có thể sẽ đẩy cao đội hình tấn công, khác với cách chơi phòng ngự trước Nhật Bản. Đó cũng là điều dễ hiểu”.

Thời tiết nắng gắt vào giữa trưa sẽ là thử thách lớn cho cả hai đội.

“Đội hình của họ có nhiều sự thay đổi, cả về cầu thủ lẫn ban huấn luyện. Tôi được biết họ cũng gặp tổn thất về lực lượng khi có cầu thủ chấn thương ở trận gặp Nhật Bản. Tuy vậy, đội bóng này cũng có thêm một số cầu thủ nhập tịch, trong đó có cầu thủ gốc Nhật Bản, nên lực lượng đã mạnh hơn so với trước.

Trận vừa qua gặp Nhật Bản họ chủ động chơi thấp và chấp nhận thất bại với tỷ số không quá cách biệt. Chính vì vậy, trận đấu ngày mai sẽ rất quan trọng đối với cả hai đội. Dù đã có 3 điểm nhưng chúng tôi vẫn phải hết sức thận trọng và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu này”, HLV Mai Đức Chung nói thêm.

Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa diễn ra lúc 12 giờ ngày 7-3. Sau lượt trận đầu tiên, hai đội Việt Nam và Nhật Bản có cùng 3 điểm, trong khi Đài Bắc Trung Hoa và Ấn Độ chưa có điểm nào.

ĐOÀN NHẬT