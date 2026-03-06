Thanh Hóa thua trận ở phút bù giờ

Về sân nhà tiếp đón Hà Tĩnh ở vòng 15 V-League vào tối 6-3, Thanh Hóa đã thi đấu đầy cố gắng với hy vọng chí ít cũng giành 1 điểm để duy trì hy vọng trong cuộc đua trụ hạng. Nhưng những cố gắng của đội bóng xứ Thanh bất thành bởi bàn thua vào phút bù giờ.

Đến sân khách mà đối phương ở thế dựa chân tường cùng áp lực kiếm điểm nên các cầu thủ Hà Tĩnh nhập cuộc với lối chơi chắc chắn. Sự thận trọng của đội khách cũng hợp lý khi thực lực của Thanh Hóa không yếu và áp lực tâm lý cũng giảm đi nhiều.

Những phút đầu trận Thanh Hóa có phần kiểm soát bóng nhiều hơn, các chân sút tạo một số tình huống nguy hiểm trước khung thành đối phương, nhất là khả năng càn lướt của Rimario gây nhiều vất vả cho hàng phòng ngự Hà Tĩnh. Phút 19, ngoại binh này bị ngã trong vòng 16m50 sau va chạm với hậu vệ đội khách. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã không công nhận phạt 11m do xác định Rimario bị việt vị trước đó.

Quãng thời gian sau đó trận đấu diễn ra khá cân bằng, hai đội chủ yếu giằng co ở khu trung tuyến nên nhiều thời điểm khá nhạt. Ở bên kia sân, Hà Tĩnh chủ động đá chắc chắn và chờ cơ hội ra đòn phản công khi hậu vệ Thanh Hóa nóng vội dâng cao. Năng động nhất vẫn là “lão tướng” Trọng Hoàng, tiếp tục thể hiện vai trò như thủ lĩnh khu vực trung tuyến của Hà Tĩnh.

Trận thua khiến Thanh Hóa tiếp tục bị kẹt lại ở nhóm cuối bảng. Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Phút 64, khung thành đội chủ nhà đã một phen rung rinh từ cú sút xa của Trọng Hoàng, như một lời cảnh báo thủ môn Eli Niê từ những pha dứt điểm từ xa vốn là điểm mạnh của Hà Tĩnh. Càng về cuối, những tưởng trận đấu sẽ khép lại với kết quả bất phân thắng bại thì Hà Tĩnh bất ngờ có “bàn thắng vàng” vào phút bù giờ (90+3) từ cú đánh đầu của ngoại binh Helerson.

Thua trận này, Thanh Hóa vẫn ở yên vị trí 12 với 13 điểm và nguy cơ trở xuống cuối bảng có thể xảy đến lúc nào từ sự bám đuổi của PVF (11 điểm, còn 1 trận chưa đá), Đà Nẵng 10 điểm (còn 2 trận chưa đá).

QUỐC CƯỜNG