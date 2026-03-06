Lịch thi đấu vòng 15 LPBank V-League 2025-2026

Đang trong nỗ lực tìm điểm để đua trụ hạng, hai đội cuối bảng là Đà Nẵng và PVF cùng gặp các đối thủ có lực lượng dồi dào hơn hẳn ở vòng 15.

Đà Nẵng sẽ có chuyến làm khách ở vòng này khi đến sân Ninh Bình, nơi mà đội chủ nhà vốn vừa thay HLV trưởng sau 3 trận thua liên tiếp. Trong khi đó PVF dù về sân nhà nhưng sẽ gặp Nam Định, đội vừa "hồi sinh" sau 10 trận từ hòa đến thua bằng trận thắng kịch tính trước Ninh Bình ở vòng 14.

Cặp đấu đáng chú ý khác diễn ra trên sân Hàng Đẫy, nơi mà đội chủ nhà Hà Nội FC sẽ tiếp đội đầu bảng CAHN. Đây là cơ hội lớn cho Hà Nội FC thu hẹp khoảng cách điểm số với top 3 nếu giành trọn 3 điểm bởi ở vòng này, Viettel khá bận rộn khi di chuyển vào Thủ Dầu Một gặp Becamex TPHCM.

LÊ ANH