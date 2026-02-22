Lịch thi đấu giải futsal nữ Đông Nam Á 2026

Bóng đá trong nước

Giải futsal nữ Đông Nam Á 2026 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 22-2 tại Thái Lan, giải đấu mà các cô gái Việt Nam đang là đương kim vô địch.

Giải lần này quy tụ 7 đội tuyển futsal nữ hàng đầu khu vực, gồm: Thái Lan (hạng 8 thế giới), Việt Nam – đương kim vô địch (hạng 11 thế giới), Indonesia (hạng 18 thế giới), Malaysia (hạng 21 thế giới), Myanmar (hạng 38 thế giới), Australia (hạng 66 thế giới) và Philippines (hạng 69 thế giới).

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển futsal nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đối thủ Myanmar, Philippines và Australia; bảng A gồm chủ nhà Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Giải diễn ra từ ngày 24-2 đến 2-3-2026 tại Terminal Hall, Trung tâm thương mại Terminal 21, tỉnh Nakhon Ratchasima (Thái Lan).

