Chủ nhà Nhật Bản sẽ thay đổi thể thức môn bóng đá tại ASIAD 2026

Tình hình bất ổn ở khu vực Trung Đông đang buộc nước chủ nhà Nhật Bản phải cân nhắc điều chỉnh thể thức tổ chức môn bóng đá tại ASIAD 2026.

U23 Việt Nam đủ điều kiện dự môn bóng đá nam ASIAD 2026 nhờ đoạt vé tại vòng chung kết U23 châu Á 2026. ẢNH: AFC
Bóng đá luôn là một trong những môn thể thao nhận được sự quan tâm lớn nhất tại các kỳ Á vận hội, và tại ASIAD 2026 tổ chức ở Nhật Bản vào tháng 9 tới cũng không phải ngoại lệ.

Ban đầu, ban tổ chức nước chủ nhà muốn nâng cao chất lượng chuyên môn của môn bóng đá bằng cách giới hạn số lượng đội tham dự. Theo kế hoạch này, chỉ 16 đội tuyển U23 giành quyền vào vòng chung kết U23 châu Á 2026 mới được tham dự môn bóng đá nam. Trong khi đó, 12 đội tuyển lọt vào vòng chung kết Asian Cup nữ 2026 sẽ góp mặt ở môn bóng đá nữ.

Nếu áp dụng theo tiêu chí này, U23 Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam đều đủ điều kiện tham dự ASIAD 2026. Đồng thời, Việt Nam là nền bóng đá duy nhất tại Đông Nam Á tham dự đủ hai nội dung thi đấu này

Tuy nhiên, quy định hạn chế số lượng đội đang đứng trước nguy cơ phải thay đổi do tình hình bất ổn tại Trung Đông. Hội đồng Olympic châu Á (OCA) lo ngại rằng các đội tuyển ở khu vực này có thể gặp khó khăn trong việc di chuyển hoặc tham dự giải đấu, điều có thể ảnh hưởng đến kế hoạch tổ chức.

Kịch bản này không phải không có cơ sở khi Iran được cho là đang cân nhắc khả năng rút lui khỏi World Cup 2026, hay Iraq cũng gặp nhiều khó khăn về công tác chuẩn bị và di chuyển để tham dự vòng playoff World Cup 2026.

Trước tình hình đó, OCA cùng ban tổ chức Nhật Bản nhiều khả năng sẽ dỡ bỏ giới hạn số đội tham dự, đưa môn bóng đá tại ASIAD trở lại thể thức quen thuộc trước đây, tức các Uỷ ban Olympic của quốc gia chỉ cần đăng ký là có thể góp mặt. Nếu điều này xảy ra, nhiều đội tuyển ở Đông Nam Á sẽ có thêm cơ hội tham dự và cọ xát tại ngày hội thể thao lớn nhất châu lục.

Về phía Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã lên kế hoạch chuẩn bị cho cả U23 Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam tham dự ASIAD 2026. Đội nam nhiều khả năng sẽ sử dụng lực lượng trẻ, chủ yếu là các cầu thủ lứa U20, và có thể được dẫn dắt bởi HLV Đinh Hồng Vinh. Trong khi đó, đội tuyển nữ dự kiến được HLV Hoàng Văn Phúc tạm quyền dẫn dắt.

HỮU THÀNH

