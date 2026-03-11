Lộ diện danh sách U23 Việt Nam chuẩn bị tham dự CFA Team China Cup 2026

Trong kế hoạch chuẩn bị cho Asiad 2026 , đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đi vào tập trung từ ngày 21-3, song song với đội tuyển Việt Nam. Dịp này, đội sẽ tham dự giải Tứ hùng quốc tế tại Trung Quốc, CFA Team China Cup 2026.

Bộ ba Thành Trung, Lê Phát và Văn Thuận của Ninh Bình được gọi tập trung đội U23 Việt Nam.

Dù HLV Kim Sang-sik chưa công bố danh sách chính thức, nhưng tương tự như ở danh sách đội tuyển Việt Nam, nhiều CLB đã sớm chúc mừng quân của mình sau khi nhận được thư mời tập trung từ VFF.

Dù đội hình tập trung nhiều ngôi sao từ nhiều nơi nhưng CLB Ninh Bình có 3 cầu thủ được gọi vào đội U23 đợt tập trung này gồm Thành Trung, Lê Phát và Văn Thuận. Đây đều là những cái tên quen thuộc và là nòng cốt ở đội hình U23 Việt Nam trong thời gian tới. Trong đó Văn Thuận vừa được chuyển đến từ CLB Thanh Hóa.

Ngoài nhiều gương mặt được gọi tập trung đội tuyển Việt Nam, Viettel cũng có 3 cầu thủ trẻ sẽ hội quân cùng U23 Việt Nam sắp đến là Công Phương, Mạnh Hưng và Đăng Dương. Tiền vệ thủ lĩnh Văn Khang không có tên ở U23 đợt này do anh đã nhận được thư tập trung cùng đội tuyển Việt Nam cùng với Phan Tuấn Tài. HA.GL đã chúc mừng 2 cầu thủ được gọi tập trung đội U23 Việt Nam là Minh Tâm và Quang Kiệt; Hà Nội FC có Đình Hải và Cảnh Tài; trong khi PVF được gọi 3 cầu thủ là Bá Đạt, Bảo Long và Anh Tuấn.

Hai cầu thủ Minh Tâm và Quang Kiệt của HA.GL. Ảnh: HAGLFC

CLB có quân số đông nhất là SLNA khi có 6 cầu thủ được gọi là thủ môn Văn Bình, Nguyên Hoàng, Trọng Tuấn, Long Vũ, Quang Vinh và Trọng Sơn. Danh sách đội U23 Việt Nam tập trung đợt này sẽ ưu tiên cho các cầu thủ U20-U21 nhắm chuẩn bị cho Asiad 2026 và SEA Games 34.

VFF xác định những trận đấu tại CFA Team China Cup sắp đến là cơ hội cho các cầu thủ trẻ cọ xát, tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Đội sẽ gặp U23 Trung Quốc, U23 Thái Lan và U23 CHDCND Triều Tiên tại giải đấu này. Khả năng trợ lý Đinh Hồng Vinh sẽ được trao nhiệm vụ dẫn dắt đội U23 do cùng thời điểm HLV Kim Sang-sik bận chuẩn bị cùng đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Malaysia.

QUỐC CƯỜNG