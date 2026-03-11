Bóng đá trong nước

VFF công bố giá vé trận giao hữu Việt Nam – Bangladesh

Trong kế hoạch chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027, ngày 26-3, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu mang tính chất rà soát đội hình gặp đội tuyển Bangladesh.

Ngày 11-3, VFF đã công bố giá vé và kế hoạch phát hành cho trận giao hữu này. Qua đó, vé gồm 2 mức giá là 200.000 và 300.000 đồng., sẽ được bán trên ứng dụng OneU từ 15 giờ ngày 12-3 đến hết ngày 19-3.

Mức giá vé được xem là rẻ so với trận đấu của đội tuyển Việt Nam và được kỳ vọng khán giả sẽ phủ kín các khán đài sân Hàng Đẫy vào ngày 26-3.

Đội tuyển Bangladesh đã gởi danh sách thi đấu đến VFF với lực lượng mạnh nhất, cũng nhằm chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2027. Theo kế hoạch, Bangladesh sẽ sang Việt Nam vào ngày 22-3.

Trong khi đó đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 21-3 sau vòng 17 V-League 2025-2026. Đợt tập trung này đội sẽ thi đấu 2 trận, trong đó trận đấu vào ngày 31-3 trên sân Thiên Trường là then chốt khi gặp đội tuyển Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027. VFF chưa công bố giá vé và kế hoạch phát hành của trận gặp Malaysia.

