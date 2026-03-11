Vòng 16 V-League: Cơ hội cho Hà Nội FC áp sát top 3

Đang trên đà hưng phấn sau trận thắng trước CAHN ở vòng 15, Hà Nội FC hướng đến mục tiêu tiếp tục giành chiến thắng trong cuộc tiếp đón SLNA vào ngày 13-3 tới đây để tiếp tục thu hẹp khoảng cách với top 3 đội đầu bảng.

Hai Long ghi bàn mở tỷ số cho Hà Nội FC trong trận thắng SLNA 3-1 ở lượt đi.

Mục tiêu tranh vô địch của thầy trò HLV Kewell thực sự là rất khó khi đang bị đội đầu bảng CAHN tạo khoảng cách lên đến 11 điểm. Nhưng để trở lại top 3, cạnh tranh huy chương cùng Ninh Bình và Viettel vẫn trong khả năng của Hà Nội FC. Nhất là ở vòng 16, Ninh Bình sẽ có cuộc so tài không dễ chịu chút nào khi tiếp đón CAHN, càng tăng cơ hội cho Hà Nội FC thu hẹp khoảng cách 4 điểm so với top 3 hiện tại.

Điểm nhấn của Hà Nội FC trong những vòng gần đây là sự “máu lửa” trong lối chơi và giành 3 trận thắng ở 4 vòng gần đây. Từ lối đá hừng hực tinh thần ấy đã giúp họ giành chiến thắng thuyết phục trong trận đấu “6 điểm” với CAHN với tỷ số 2-1. Trận đấu cũng là dịp để Đỗ Hoàng Hên bùng nổ với cú đúp bàn thắng cho đội nhà. Vòng 16, Hà Nội FC sẽ thi đấu trên sân nhà gặp SLNA và hy vọng giành chiến thắng rất lớn cho đoàn quân của HLV Kewell bởi tương quan lực lượng và phong độ của đôi bên.

SLNA đang trong giai đoạn thăng hoa với 3 trận thắng liên tiếp.

Ở bên kia sân, từ sau trận thua 1-3 trước Hà Nội FC ở vòng 12, đội bóng xứ Nghệ làm một hơi 3 trận thắng liên tiếp trước Viettel, Hà Tĩnh và Hải Phòng. Trong đó ấn tượng nhất là trận thắng 4-1 trước Viettel ngay trên sân Hàng Đẫy. Số liệu ấy hẳn làm cho Hà Nội FC thêm thận trọng ở cuộc so tài tại vòng 16. Dù vậy, một trận thắng đến với đội chủ nhà sẽ không là bất ngờ khi chất lượng đội hình cùng với sự tập trung cao của dàn cựu binh Duy Mạnh, Thành Chung, Văn Quyết, Hùng Dũng…

Hoàng Hên tiếp tục là nhân vật được CĐV đội chủ nhà kỳ vọng khi đang có phong độ thật ấn tượng trong thời gian qua. Chân sút này ghi 6 bàn cùng 7 pha kiến tạo qua 9 vòng gần đây sẽ là nỗi lo ngại cho hàng thủ SLNA.

Trận đấu giữa Hà Nội FC và SLNA diễn ra lúc 19g15 ngày 13-3.

Dự đoán: 2-0

QUỐC CƯỜNG