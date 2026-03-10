Sân Tam Kỳ tổ chức Giải hạng Nhì quốc gia 2026

Sân Tam Kỳ có mặt cỏ đẹp, phòng ốc khang trang sau khi được nâng cấp vào đầu năm 2025. ẢNH: NHẬT ANH

Sáng 10-3, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải hạng Nhì quốc gia 2026. Tổng cộng có 14 CLB đăng ký tham dự, được chia làm 2 bảng theo khu vực địa lý.

Cụ thể, bảng A gồm Huế, PVF, Trẻ CAHN, Trẻ Hà Nội, Trẻ Phù Đổng, Trẻ Đà Nẵng và Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Tĩnh. Trong khi đó, bảng B gồm Đắk Lắk, Lâm Đồng, Cần Thơ, Quảng Ngãi, Vĩnh Long, Tây Ninh và Gia Định.

Các CLB trong cùng bảng thi đấu vòng tròn hai lượt theo thể thức sân nhà - sân khách từ ngày 24-3 đến 7-6. Sau đó, chọn ra hai đội đứng đầu mỗi bảng vào vòng chung kết.

Vòng chung kết dự kiến diễn ra trên sân trung lập. Bốn đội sẽ thi đấu chéo ở vòng bán kết vào ngày 13-6, gồm các cặp: nhất bảng A gặp nhì bảng B và nhất bảng B gặp nhì bảng A. Hai đội thắng ở bán kết sẽ giành vé trực tiếp thăng hạng Nhất quốc gia mùa giải 2026-2027, trong khi hai đội thua sẽ thi đấu trận play-off vào ngày 16-6 để xác định tấm vé cuối cùng lên giải chuyên nghiệp.

Huế được nhận diện là ứng viên nặng ký cho tấm vé thăng hạng. ẢNH: HỮU THÀNH

Trở lại vòng bảng, Trẻ Đà Nẵng thay vì chọn sân Hòa Xuân (nay đã đổi tên thành sân Chi Lăng) như các mùa giải trước, nay chọn sân Tam Kỳ làm sân nhà. Trước đây, sân Tam Kỳ là sân nhà của đội bóng Quảng Nam tại V-League hoặc Giải hạng Nhất quốc gia. Tuy nhiên, sau khi Quảng Nam rút khỏi mùa giải chuyên nghiệp 2025-2026, sân Tam Kỳ bỏ trống cho đến khi đội Trẻ Đà Nẵng sử dụng.

Việc Trẻ Đà Nẵng chọn sân Tam Kỳ sẽ “giải phóng” sân Chi Lăng, nơi đang tổ chức các trận sân nhà của đội 1 Đà Nẵng tại V-League 2025-2026. Sân Tam Kỳ một năm trước đã được “trùng tu” và hiện có mặt cỏ đẹp.

Dẫn dắt đội Trẻ Đà Nẵng là cựu tuyển thủ Huỳnh Quốc Anh. Thầy trò HLV Huỳnh Quốc Anh mở đầu giải đấu bằng trận derby đèo Hải Vân khi tiếp đón Huế. Trận đấu được dự báo đầy khó khăn cho Trẻ Đà Nẵng, bởi Huế là một trong những ứng viên nặng ký cho tấm vé thăng hạng. Trước đó, Huế rớt hạng sau 11 năm thi đấu tại Giải hạng Nhất quốc gia.

HỮU THÀNH