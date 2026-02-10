Giải hạng Nhì quốc gia 2026 khởi tranh từ ngày 24-3, có 3 suất lên hạng

14 CLB tham dự Giải hạng Nhì quốc gia 2026 được chia làm hai bảng, thi đấu vòng tròn hai lượt để chọn ra 4 đội dự vòng chung kết, sau đó tranh 3 suất thăng hạng Nhất mùa tới.

Đội Huế đang tích cực tập luyện hướng đến mục tiêu giành tấm vé thăng hạng Nhất. ẢNH: HỮU THÀNH

Ngày 9-2, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã gửi điều lệ chính thức của Giải hạng Nhì quốc gia 2026 đến 14 CLB đăng ký tham dự giải.

Theo đó, 9 đội của Giải hạng Nhì quốc gia 2025 tiếp tục tham dự mùa giải năm nay gồm Đắk Lắk, Hoài Đức, Lâm Đồng, Quảng Ngãi (đội Kon Tum cũ đổi tên theo địa phương), PVF, Tây Ninh, Trẻ Hà Nội, Trẻ Đà Nẵng và Vĩnh Long.

Đội rớt từ Giải hạng Nhất quốc gia 2024-2025 là Huế cùng bốn đội thăng hạng tại Giải hạng Ba quốc gia 2025 gồm Trẻ Phù Đổng, Trẻ CAHN, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Tĩnh và TG.Gia Định sẽ đưa giải đấu có tổng cộng 14 CLB tham dự.

14 CLB được chia làm hai bảng theo khu vực địa lý và đăng ký sân thi đấu. Lễ bốc thăm chia bảng dự kiến tổ chức vào ngày 6-3 tại Hà Nội. Các đội thi đấu vòng tròn hai lượt (lượt đi và lượt về) từ ngày 24-3 đến 7-6. Từ đó, chọn ra 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào thi đấu vòng chung kết.

Tân binh Phù Đổng tập luyện chuẩn bị cho mùa giải 2026. ẢNH: MINH ĐỨC

Vòng chung kết dự kiến diễn ra trên sân trung lập. Bốn đội sẽ thi đấu chéo ở vòng bán kết, diễn ra vào ngày 13-6, gồm các cặp nhất bảng A gặp nhì bảng B và nhất bảng B gặp nhì bảng A. Hai đội thắng ở bán kết sẽ giành vé trực tiếp thăng hạng Nhất quốc gia 2026-2027, trong khi hai đội thua sẽ thi đấu trận play-off vào ngày 16-6 để xác định tấm vé cuối cùng lên giải chuyên nghiệp.

Một số CLB đã tập luyện trở lại để chuẩn bị cho mùa giải 2026. Đơn cử như đội Huế, sau khi tham dự giải tập huấn tại Đắk Lắk, vẫn duy trì tập luyện đến ngày 13-2 (tức 26 tháng Chạp) và trở lại tập luyện từ ngày 20-2 (tức mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026). Mục tiêu của thầy trò Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Đức Dũng là giành vé trở lại Giải hạng Nhất.

Trong khi đó, Trẻ Hà Nội của HLV Phạm Minh Đức được đầu tư mạnh với tham vọng thăng hạng. Nếu hoàn thành mục tiêu, CLB này có thể chuyển ra Thái Nguyên thi đấu, góp phần thúc đẩy phong trào bóng đá tại địa phương.

Theo giới chuyên môn, nhóm các đội miền Bắc cùng hai đại diện Bắc Trung Bộ là Hà Tĩnh và Huế nhiều khả năng sẽ nằm chung bảng tại Giải hạng Nhì quốc gia 2026. Nếu điều này xảy ra, đây hứa hẹn sẽ là bảng đấu rất khốc liệt, bởi Trẻ Hà Nội, Huế, PVF và Trẻ Phù Đổng (do Giám đốc kỹ thuật Trương Việt Hoàng dẫn dắt) đều được nhận diện là những ứng viên cạnh tranh quyết liệt cho hai tấm vé dự vòng chung kết.

