Đội Ninh Bình có thêm HLV Trần Duy Quang giúp sức trong cuộc đua vô địch V-League

Cựu tuyển thủ Việt Nam Trần Duy Quang được bổ nhiệm vào thành phần ban huấn luyện của Ninh Bình, hỗ trợ về chuyên môn cho HLV Gerard Albadalejo ở giai đoạn lượt về V-League 2025-2026.

HLV Trần Duy Quang được bổ nhiệm làm trợ lý tại đội Ninh Bình. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

“Ninh Bình chính thức bổ sung HLV Trần Duy Quang vào ban huấn luyện đội bóng ở mùa giải 2025-2026, nhằm tăng cường chất lượng chuyên môn và chiều sâu cho đội ngũ huấn luyện”, thông báo được đội bóng đến từ Cố đô Hoa Lư đăng tải vào hôm 8-2.

Đây là lần đầu tiên HLV Trần Duy Quang được làm việc ở một CLB được đầu tư mạnh mẽ để cạnh tranh thành tích tại V-League. Trước đó, sự nghiệp huấn luyện của ông Quang chủ yếu gắn bó với công tác đào tạo trẻ cho PVF hay những đội hạng Nhì, hạng Nhất như Bến Tre, Phù Đổng và gần nhất là Trẻ TPHCM ở mùa giải 2024-2025.

Sau khi Trẻ TPHCM chuyển đổi đơn vị chủ quản và đổi tên thành Thanh Niên TPHCM dự Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026, ông Quang cũng nói lời chia tay CLB này, rồi nghỉ ngơi trước khi nhận công việc mới tại Ninh Bình.

HLV Trần Duy Quang sinh năm 1978, tại Bến Tre cũ (nay là Vĩnh Long), từng có sự nghiệp thi đấu đỉnh cao trong màu áo Đồng Tháp và HAGL. Ông còn được HLV Henrique Calisto gọi vào đội tuyển Việt Nam giai đoạn 2009-2010.

Với việc gia nhập Ninh Bình, HLV Trần Duy Quang trở thành thành viên thứ 6 trong đội ngũ “phụ tá” cho HLV Gerard Albadalejo. Trước đó, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã có các trợ lý đồng hương gồm Roma Gibert, HLV thủ môn Salvador Velasco, HLV thể lực Acorcas Torrecillas, bên cạnh một HLV thủ môn khác là Đinh Xuân Việt cùng phiên dịch viên Hoàng Minh Đức.

Khép lại giai đoạn lượt đi V-League 2025-2026, Ninh Bình tạm xếp thứ 2 với 27 điểm, ít hơn 2 điểm so với đội dẫn đầu CAHN nhưng đã thi đấu nhiều hơn 2 trận. Trong 2 vòng gần nhất, Nguyễn Hoàng Đức cùng đồng đội đều đón nhận thất bại trước CAHN và HAGL nên tạm bất lợi trong cuộc đua vô địch.

Thành thử, kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 tới đây sẽ là cơ hội cho HLV Albadalejo xốc lại tinh thần cho các học trò trước khi bước vào chặng nước rút của mùa giải.

HỮU THÀNH