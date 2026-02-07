HLV Harry Kewell đưa Hà Nội FC trở lại cuộc đua vô địch V-League

Chiến thắng thuyết phục 2-0 trước đội khách Hải Phòng tại vòng 13 V-League 2025-2026 đưa Hà Nội FC chỉ còn cách tốp 3 đúng 1 điểm trên bảng xếp hạng.

Tân binh David Fisher ghi bàn thắng đầu tiên cho Hà Nội FC

Hà Nội FC dần thấm nhuần triết lý của HLV Harry Kewell khi đã bất bại 3 trận gần nhất, trong đó có 2 chiến thắng, trước khi tiếp đón Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy vào tối 7-2. Sau 5 phút bóng lăn, đội chủ nhà sở hữu cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Thủ môn Nguyễn Đình Triệu băng ra lỡ trớn, mở ra cơ hội cho đội trưởng Nguyễn Văn Quyết đánh đầu lái bóng đi sát cột dọc khung thành Hải Phòng.

Đến phút 11, Hà Nội FC có bàn thắng mở tỷ số. Ngoại binh David Fisher xâm nhập vòng cấm đối phương rồi dứt điểm, bóng chạm chân một cầu thủ Hải Phòng đổi hướng, dù Đình Triệu đã chạm được tay nhưng không thể cứu thua.

Pha lập công của Fisher giúp các học trò của HLV Harry Kewell dễ đá hơn. Trong khi đó, Hải Phòng buộc phải đẩy cao đội hình. Dẫu vậy, những gì mà đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm làm được trong hiệp 1 chỉ là 2 cú sút xa của Nguyễn Hữu Sơn, trong đó có một lần thủ môn Quan Văn Chuẩn phải đổ người bắt bóng.

Ngược lại, Hà Nội FC cũng tạo ra những đợt phản công. Cuối hiệp 1, Nguyễn Hai Long dứt điểm đưa bóng đi sát khung thành đối phương trong gang tấc.

Hà Nội FC tạm vượt qua Hải Phòng trên bảng xếp hạng

Sang hiệp 2, Hải Phòng tiếp tục đẩy cao đội hình. Đội bóng đất Cảng nhỉnh hơn về tỷ lệ kiểm soát bóng, còn đội chủ nhà co cụm phòng ngự (có thời điểm cầm bóng chỉ 37%). Việc không có tiền vệ trung tâm Đỗ Hùng Dũng cũng khiến Hà Nội FC gặp khó trong việc giành giật thế trận. Tuy nhiên, dù thi đấu lùi sâu, đội chủ nhà vẫn có những đợt lên bóng nguy hiểm.

Đến phút 80, Hà Nội FC có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Phạm Xuân Mạnh khởi xướng đợt phản công, bóng được Phạm Tuấn Hải chọc khe cho Đỗ Hoàng Hên thoát xuống bên cánh trái, rồi cầu thủ nhập tịch gốc Brazil này đã đánh bại Đình Triệu trong thế đối mặt.

Hà Nội FC dù không cầm bóng nhiều nhưng lại rất hiệu quả trong việc tận dụng triệt để các cơ hội có được. Cùng với đó, hệ thống phòng ngự kỷ luật đã giúp thầy trò HLV Harry Kewell bảo toàn tỷ số 2-0 đến khi trọng tài Mai Xuân Hùng thổi còi mãn cuộc.

Đội bóng của HLV Harry Kewell nâng chuỗi trận bất bại lên con số 4, trong đó có 3 chiến thắng, để vươn lên đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng với 21 điểm. Hà Nội FC chỉ còn cách tốp 3 đúng 1 điểm, qua đó mở ra cơ hội trong cuộc đua vô địch V-League 2025-2026. Trong khi đó, Hải Phòng tụt xuống xếp sau Hà Nội FC một bậc do ít hơn 1 điểm.

Tin liên quan Cuộc đua vô địch V-League 2025-2026 đang hấp dẫn hơn

HỮU THÀNH