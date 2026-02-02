Cuộc đua vô địch V-League 2025-2026 đang hấp dẫn hơn

Ba trận gần nhất, Hà Nội FC kiếm được 7 điểm. Cuối tuần qua, thầy trò HLV Harry Kewell thắng thuyết phục 3-1 ngay trên sân Vinh của SLNA, từ đó vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng V-League 2025-2026 với 18 điểm, thu hẹp khoảng cách xuống còn 4 điểm so với tốp 3.

Hà Nội FC dưới thời HLV Harry Kewell đã vào guồng. ẢNH: ANH TRẦN

Quãng nghỉ hơn 2 tháng của V-League để tạo điều kiện cho U23 Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế đã ảnh hưởng đến nhịp thi đấu của một số CLB. Như Ninh Bình bị ngắt mạch bất bại tại giải, Hải Phòng bị đánh bật khỏi tốp 3, còn đương kim vô địch Nam Định bị Thanh Hóa chia điểm dù đã dẫn trước 2 bàn. Nhưng với Hà Nội FC thì không, thậm chí đó còn là một lợi thế.

Bởi hầu hết các đội trong tốp 3 đều có đông đảo nhân sự lên U23 Việt Nam, từ đó phần nào gây ảnh hưởng đến mặt chiến thuật, thì đội bóng của bầu Hiển chỉ có duy nhất một thủ môn là Phạm Đình Hải, nhưng Hải không phải người gác đền số 1 tại CLB chủ quản.

HLV Harry Kewell đã tận dụng hiệu quả quãng nghỉ hơn hai tháng vừa qua để truyền tải sâu sắc triết lý chơi bóng của mình tới các học trò thông qua các buổi tập luyện, những trận đấu giao hữu cũng như chuyến tập huấn ngắn ngày tại Thái Lan. Ở ba trận đấu gần nhất, Hà Nội FC là đội bóng có hiệu suất ghi bàn tốt nhất với 8 pha lập công, được thực hiện bởi 6 cầu thủ khác nhau, trải đều từ tuyến tiền vệ đến hàng tiền đạo. Điều đó cho thấy sức tấn công đa dạng và giàu phương án của đội bóng Thủ đô.

Lát cắt rõ nhất là HLV Harry Kewell đã vực dậy phong độ của Đỗ Hoàng Hên sau một thời gian dài ngồi ngoài vì chấn thương cũng như chờ thủ tục nhập tịch. Sự xuất hiện của Hoàng Hên đã chia lửa cho đồng đội trên mặt trận tấn công, tăng thêm “chất xám” vào các đợt lên bóng của đội bóng Thủ đô. Chính Hoàng Hên cũng đã có 3 bàn thắng sau 6 trận ra sân thi đấu cho Hà Nội FC, dù anh chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm.

Hay như ở trận gặp SLNA, dù Đỗ Hùng Dũng phải nhận thẻ đỏ vào cuối hiệp một, nhưng thầy trò HLV Harry Kewell vẫn kiểm soát tốt thế trận và ghi thêm một bàn thắng vào lưới đối thủ. Dẫu vậy, tấm thẻ đỏ của Hùng Dũng vẫn là vết gợn nhỏ trong chuỗi thành tích ấn tượng vừa qua của Hà Nội FC, bởi việc vắng tiền vệ trụ cột này trong hai trận đấu kế tiếp rõ ràng là tổn thất rất lớn.

Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Văn Quyết đang tỏa sáng trong màu áo Hà Nội FC. ẢNH: ANH TRẦN

Nhưng nếu thầy trò HLV Harry Kewell tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng như giai đoạn vừa qua, việc không có sự phục vụ của Hùng Dũng cũng không hẳn đã là vấn đề lớn. Bởi đội bóng của bầu Hiển cũng đã dần thoát khỏi sự phụ thuộc vào cảm hứng thi đấu của đội trưởng Nguyễn Văn Quyết. Lúc này, thủ quân của Hà Nội FC không còn áp lực trong việc ghi bàn, mà được HLV Harry Kewell đánh giá cao ở yếu tố kinh nghiệm để đảm bảo lối chơi.

Kể từ khi xuất hiện trên bản đồ V-League từ năm 2009, Hà Nội T&T trước đây và Hà Nội FC hiện tại vẫn chưa thể bỏ được “thói quen” không tốt là khởi đầu chậm. Nhưng rồi họ vẫn trở lại đầy mạnh mẽ, để suốt 15 mùa giải đã qua, nếu không vô địch thì cũng nằm trong tốp 3 chung cuộc.

Không còn hình ảnh Hà Nội FC chệch choạc, phải ba lần thay HLV chỉ sau 6 vòng đấu tại V-League 2025-2026. Sự ổn định về lối chơi, chiều sâu lực lượng cùng dấu ấn chiến thuật ngày càng rõ nét từ HLV Harry Kewell giúp Văn Quyết cùng đồng đội dần lấy lại hình ảnh của một thế lực hàng đầu. Khi guồng quay mùa giải sắp bước vào giai đoạn II, thời điểm để các đội tăng tốc, Hà Nội FC vẫn là cái tên đủ bản lĩnh lẫn kinh nghiệm để cạnh tranh sòng phẳng cho ngôi vương, bất chấp hiện tại họ có thua thiệt về điểm số đi chăng nữa.

“Cuộc đua vô địch là nhiệm vụ rất khó khăn với chúng tôi, bởi hiện tại đội bóng đang bị bỏ lại khá xa so với đội đầu bảng. Tuy nhiên, toàn đội sẽ tiếp tục tập trung cho từng trận đấu một. Trận đấu này đã khép lại, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc, chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu tiếp theo”, HLV Harry Kewell khẳng định.

HỮU THÀNH