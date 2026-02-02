Ninh Bình mất ‘tướng’ ở hai trận kế tiếp do phản ứng trọng tài

Cuộc so tài giữa CLB Công an Hà Nội và Ninh Bình ở vòng 12 V-League 2025-2026 vào tối 2-2 đã khép lại với chiến thắng nghiêng về đội chủ sân Hàng Đẫy. Nhưng tính quyết liệt từ trận đấu cùng sự thiếu kềm chế của HLV Albadalejo (Ninh Bình) sau trận đấu đã khiến ông nhận án phạt “nguội” từ VFF.

HLV Albadalejo bị phạt nặng vì những phản ứng gay gắt sau trận đấu ở vòng 12 V-League 2025-2026. Ảnh: Q.T

Cụ thể, HLV Albadalejo nhận án cấm chỉ đạo hai trận và phạt 10 triệu đồng vì loạt hành động thiếu kiềm chế với trọng tài sau trận đấu trên. Hành vi thiếu kềm chế của nhà cầm quân người Tây Ban Nha bị Ban kỷ luật VFF xử phạt do có "hành động và phát ngôn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của Ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia và bóng đá Việt Nam".

Như vậy, HLV Albadalejo sẽ ngồi trên khán đài trong trận Ninh Bình tiếp đón HA.GL ở vòng 13 V-League 2025-2026 vào ngày 7-2, vòng đấu tất niên của bóng đá Việt Nam trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ. Trận bị cấm chỉ đạo tiếp theo sẽ vào đầu lượt về, hiện tại chưa được Ban tổ chức ấn định lịch thi đấu.

Hoàng Đức và các đồng đội để mất ngôi đầu bảng vào tay CAHN sau trận thua trên sân Hàng Đẫy vào tối 1-2. Ảnh: VFF

Công an Hà Nội đã thắng Ninh Bình 3-2 sau màn rượt đuổi bàn thắng rất hấp dẫn. Trong trận đấu ấy, đội khách lãnh 1 thẻ đỏ của Dụng Quang Nho. Không hài lòng với những quyết định của trọng tài Razlan Joffri (người Malaysia), sau trận đấu ông Albadalejo cố gắng tiếp cận để chất vấn trọng tài, buộc các trợ lý của đội bóng này phải can ngăn. Sau đó tại buổi họp báo, ông cũng có những phản ứng khá gay gắt kèm chỉ trích dành cho trọng tài.

"Công tác trọng tài trong trận này là sự hổ thẹn. Ông ta chỉ nên làm việc ở Malaysia thôi chứ không phải một trận cầu đỉnh cao ở V-League. Tôi không tưởng tượng nổi vì sao chúng tôi lại bị xử ép đến thế. Đây là một trận đấu đẳng cấp nhưng đã bị trọng tài phá nát. Trọng tài làm hỏng công sức của các cầu thủ chuẩn bị suốt thời gian qua, sự đầu tư của bao nhiêu con người", ông Albadalejo nhấn mạnh tại buổi họp báo.

QUỐC CƯỜNG