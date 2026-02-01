Khoa Ngô ra mắt ấn tượng giúp Công an TPHCM giành 3 điểm trên sân PVF

Đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức đã có chuyến làm khách thành công ở vòng 12 V-League 2025-2026 khi vượt qua đội chủ nhà PVF 2-0 vào ngày 1-2. Đó cũng là trận đấu tỏa sáng của hai cầu thủ Việt kiều Khoa Ngô và Williams khi cùng lập công cho đại diện đến từ TPHCM.

Khoa Ngô có trận ra mắt ấn tượng cùng CLB Công an TPHCM. Ảnh: ĐÌNH VIÊN.

Đây là trận đấu khó khăn vốn được báo trước cho đội chủ nhà PVF khi nhiều cầu thủ trụ cột đang bị chấn thương hoặc quá tải sau khi cùng đội U23 Việt Nam tham dự liên tiếp SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026. HLV Nguyễn Thành Công đã Thanh Nhàn, Anh Quân, Xuân Bắc ở danh sách dự bị. Vì thế không bất ngờ khi đội chủ nhà sớm vào thế phòng ngự vất vả trước sức ép từ CLB Công an TPHCM ngay từ đầu trận.

Ở bên kia sân, đây là trận đầu tiên thủ môn Patrick Lê Giang ra sân với suất cầu thủ Việt Nam. Vì thế, đội khách có sự xuất phát với 2 cầu thủ Việt Kiều theo như điều lệ là Williams và Khoa Ngô. Ngay ở phút 17, Khoa Ngô đã trở thành điểm sáng khi cú sút của anh đưa bóng chạm tay hậu vệ đội chủ nhà trong vòng 16m50, trọng tài cho Công an TPHCM hưởng quả đá phạt 11m. Nhưng thủ quân Tiến Linh đã không tận dụng thành công khi cú sút của anh không thắng được thủ môn Minh Long.

Sức ép tâm lý càng gia tăng cho Công an TPHCM khi các cơ hội lần lượt bị bỏ lỡ. Đến phút 24, Williams kịp tỏa sáng với bàn mở tỷ số cho đội khách sau những nỗ lực cá nhân trước khi đánh bại thủ môn Minh Long. Giải tỏa sức ép tâm lý sau bàn thắng, đội khách chủ động giảm tốc độ trận đấu và đây cũng là thời điểm mà Lê Giang hoạt động vất vả, nhiền phen cứu thua cho khung thành đội nhà.

CLB Công an TPHCM giành trọn 3 điểm ỏ vòng 12. Ảnh: ĐÌNH VIÊN

Thế trận phòng ngự phản công được Công an TPHCM vận hành rất tốt ở hiệp đấu còn lại. Không chỉ bọc lót tổ chức phòng ngự chặt khi hàng công của PVF mạnh hơn từ sự xuất hiện của các tuyển thủ U23 Việt Nam, hàng công của Công an TPHCM có nhiều khoảng trống để khai thác từ sự dâng cao đội đội chủ nhà.

Phút 55, pha phối hợp giữa hai cầu thủ Việt Kiều được kết thúc bằng cú dứt điểm cận thành của Khoa Ngô, giúp đội khách ghi bàn nhân đôi cách biệt. Trận thắng giúp đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức tiếp tục giữ hạng trong top 5 với 20 điểm, trong khi PVF vẫn ở vị trí áp chót.

Ninh Bình đứt mạch bất bại Chuỗi 11 trận bất bại của Ninh Bình đã kết thúc vào tối 1-2 khi bị đội chủ nhà Công an Hà Nội vượt qua với tỷ số 3-2 trong trận đấu muộn nhất của vòng 12 V-League 2025-2026. Cả 3 bàn thắng của Công an Hà Nội đều do công của Alan Sebastiao, chân sút vừa giành danh hiệu Cầu thủ nước ngoài xuất sắc tại cuộc bầu chọn Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025. Cũng từ trận thắng trên, Công an Hà Nội đã vươn lên ngôi đầu bảng với 29 điểm, đẩy Ninh Bình xuống nhì bảng với 27 điểm. Sebastiao 3 lần tung lưới thủ môn Văn Lâm giúp đội nhà giành chiến thắng 3-2. Ảnh: MINH HOÀNG

QUỐC CƯỜNG