Thắng đậm trên sân Vinh, Hà Nội FC trở lại top 5

Thi đấu trên sân khách trước SLNA đang ở thế dựa chân tường và cần một kết quả tốt để đua trụ hạng, các cầu thủ Hà Nội FC đã thể hiện phong độ tốt qua chiến thắng cách biệt 3-1. Trận thắng đã giúp thầy trò HLV Kewell trở lại top 5 để tái vận hành cuộc dua tranh huy chương V-League 2025-2026.

Hà Nội FC trở lại mạnh mẽ từ chiến thắng 3-1 trên sân Vinh ở vòng 12. Ảnh: HNFC

HLV Kewell đã có đội hình tốt nhất ở vòng 12 và ông tung lực lượng mạnh nhất với Hùng Dũng, Duy Mạnh, Hoàng Hên, Hai Long, Xuân Mạnh… cùng đầy đủ 3 ngoại binh, trong đó có tân binh Fisher. Đội hình mạnh hơn và đang vào “phom” nên không bất ngờ khi các cầu thủ đội khách tiếp cận trận đấu tốt hơn và liên tục đẩy bóng sang phần sân đội chủ nhà để tạo sức ép.

Sự ổn định phong độ của các cựu binh cùng với việc các ngoại binh tỏa sáng đã giúp Hà Nội FC giành 3 điểm chung cuộc. Còn với SLNA, đội bóng xứ Nghệ đã rất nỗ lực trong ngày V-League trở lại, nhưng lực bất tòng tâm, đoàn quân của HLV Văn Sỹ Sơn đã trắng tay chung cuộc trước đối phương mạnh và đồng đều hơn.

Phút thứ 8, tân binh Fisher đã tạo dấu ấn ở bàn mở tỷ số cho đội khách khi anh làm tường để Hai Long thực hiện cú sút chính xác tung lưới thủ môn Văn Bình ghi bàn thắng cho Hà Nội FC. Các cầu thủ SLNA cố gắng đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ nhưng khu trung tuyến Hà Nội FC vận hành hết công suất do Hùng Dũng cầm trịch đã quán xuyến tốt khu vực giữa sân.

Hùng Dũng ghi 1 bàn thắng cho đội khách, nhưng lại lãnh thẻ đỏ vào cuối hiệp 1. Ảnh: HNFC

Cũng chính Hùng Dũng là tác giả bàn nhân đôi tỷ số vào phút 25 sau đường kiến tạo của Hoàng Hên. Thủ quân Hà Nội FC tiếp tục là tâm điểm vào cuối hiệp 1 khi anh lãnh thẻ đỏ sau pha vào bóng nguy hiểm với Nguyễn Hoàng. Bị dẫn bàn nhưng lợi thế về người, SLNA chủ động mở thế trận đá đôi công từ đầu hiệp hai. Nhưng khó khăn lại đến với ở phút 62 khi Silva ghi bàn thắng nâng tỷ số 3-0 từ tình huống phản công nhanh.

Lúc này, đội khách mới dần giảm tốc độ trận đấu, lùi thấp đội hình tổ chức phòng ngự đã tạo điều kiện cho SLNA giành quyền kiểm soát khu trung tuyến. Đến phút 89, đội bóng xứ Nghệ ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số 1-3 do công của Moore, đó cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.

Thắng trận này, Hà Nội FC tạm vươn lên vị trí thứ 5 với 18 điểm, chỉ thua đội đứng thứ ba 4 điểm để thắp sáng lại hy vọng đua vào tốp 3.

Ở trận còn lại diễn ra vào tối 31-1, Viettel FC giành chiến thắng 2-1 trước Hải Phòng ngay trên sân Lạch Tray với cú đúp của Lucas Vinicius. Bàn thắng của Hải Phòng (gỡ 1-1) do công Tagueu. Thắng trận này, Viettel FC tạm vươn lên thứ 3 trên bảng xếp hạng với 22 điểm, hoán đổi thứ hạng với chính CLB Hải Phòng.

QUỐC CƯỜNG